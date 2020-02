Prix Rached Ben Hamad Al-Charqi aux Emirats : Quatre AlgÃ©riens laurÃ©ats

Quatre écrivains algériens ont reçu, lundi dernier à Fujaïrah aux Emirats Arabes Unis (EAU), le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi pour la création, dans sa deuxième édition.

Dans la catégorie théâtre, l'auteur Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu le 1er Prix pour son texte «Les poèmes de l'Iliade», dans la catégorie de la nouvelle, l'écrivain Miloud Yabrir a reçu le 1er Prix pour sa collection L'homme sur le point de faire une chose.

L'auteur Abdelrachid Hemissi a décroché le 2e Prix dans la catégorie du roman pour jeunes pour son roman Baqia Ben yaqdhan et l'écrivaine Amina Benmensour s'est adjugée le 3e Prix pour son roman Saâ oua nisf mina dhadjidj (Une heure et demie de vacarme).

Dans un message de félicitations publié sur le site web du ministère de la Culture, la ministre Malika Bendouda s'est félicitée d'»une consécration reflétant les talents dont foisonne la scène culturelle nationale en jeunes créateurs talentueux et performants qui contribuent au rayonnement de la culture nationale».

Institué en 2019 dans les domaines de la critique, le roman, le conte, la poésie et le théâtre, le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi est décerné dans deux catégories : dans le roman pour adultes et jeunes, tandis que pour le reste des catégories, il est attribué aux jeunes.