Cour de Blida : Aucun propos attentatoire aux symboles de la RÃ©volution

Le Parquet général de la cour de Blida a affirmé lundi dernier qu'«aucun propos attentatoire aux symboles de la Révolution de la Libération ni à la personne du Chahid Abane Ramdane n'a été tenu de la part du représentant du ministère public».

«Le Parquet général de la cour de Blida informe l'opinion publique qu'il tient à démentir toutes les informations relayées par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux concernant le procès du nommée H.H. qui s'est déroulé au tribunal de Larbaa le 20 février en cours», lit-on dans un communiqué de presse dont une copie a été remise à l’APS.

«Après investigation sur le déroulement de ce procès, il s'est avéré que le représentant du ministère public, lors de l'audience en question, n'a tenu aucun propos susceptible de porter atteinte aux symboles de la Révolution de la Libération ni à l'encontre du Chahid Abane Ramdane», a ajouté le communiqué.

Au cours de cette audience, le représentant du ministère public s'est employé dans son réquisitoire à mettre en évidence, conformément à ses prérogatives, les éléments du crime pour lequel est poursuivi le mis en cause. «Contrairement à ce qui a été relayé, le tribunal s'est retiré, au terme des plaidoiries, pour délibérer et non pas en raison d'une urgence quelconque qui aurait pu avoir lieu entre le représentant du ministère public et la défense de l'accusé», a conclu la source.