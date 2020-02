Mâ€™sila : DÃ©couverte d'une cache d'armes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Djebel El-Fernane, commune d'El Hamel, wilaya de M'sila/1re RM, un détachement de l'ANP a découvert, le 24 février 2020, une cache d'armes contenant deux pistolets automatiques et quatre chargeurs de munitions, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit une casemate pour terroristes et une bombe de confection artisanale, et ce, dans la localité de Tazrout, commune de Larhat, wilaya de Tipasa/1re RM», indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 26 individus et saisi deux camions, trois véhicules tout-terrain, 5.170 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que 7 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et 13 sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Bou Arréridj/5e RM, trois narcotrafiquants et saisi 4.311 comprimés psychotropes et deux véhicules touristiques», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des Garde-côtes «ont déjoué deux tentatives d'émigration clandestine de 45 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Collo, wilaya de Skikda/5e RM, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Guezzam, Tlemcen et Djanet», conclut la même source.