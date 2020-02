Cercle national de l'ArmÃ©e Ã  BÃ©ni Messous : Colloque sur le dÃ©veloppement de l'industrie militaire et ses retombÃ©es

Un colloque sur le thème «Développement de l'industrie militaire et ses retombées» s'est tenu hier au Cercle national de l'Armée à Béni Messous (Alger), dans l'objectif de mettre en lumière l'importance qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au développement de l'industrie militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le développement de l'industrie militaire implique notamment «la maîtrise des technologies de pointe, la maintenance des systèmes d'armes et de la conception, la production et le développement des équipements et matériels nécessaires pour assurer la disponibilité opérationnelle de nos Forces armées», précise-t-on de même source. L'inauguration des travaux de ce colloque a été présidée par le général major Akroum Ali, chef du Département organisation et logistique de l'état-major de l'ANP, en présence de cadres de l'ANP, de chercheurs universitaires, de représentants de différentes structures de formation relevant du MDN ainsi que des attachés militaires accrédités à Alger.

Le colloque a été organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN dans le cadre de la concrétisation des activités scientifiques pour l'année 2019-2020, ajoute le communiqué.