SÃ©minaire international sur Cheikh Tebbani, du courant achaÃ¢riste : Promouvoir la modÃ©ration

La maison de la culture Mohamed-Boudiaf de Bordj Bou Arreridj abrite, depuis hier, la deuxième édition du séminaire international sur le cheikh Tebbani et l’Ecole achaâriste. Le séminaire, organisé par le Haut Conseil islamique, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, porte sur la connaissance doctrinale et son impact sur l’unité et la stabilité de la nation. Plusieurs théologiens ont participé à la rencontre à laquelle ont assisté des imams et ulémas d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de Mauritanie. Tous ont salué l’œuvre d’Ibn Tebbani, enfant de Ras El Oued et l’un des représentants du courant achaâriste, qui a combattu l’extrémise, à l’instar du compagnon du prophète (QSSSL), Moussa Achaâri. Ce dernier s’élevait contre tous ceux qui prononçaient l’apostasie à l’encontre de croyants pour la simple raison qu’ils contestaient leur interprétation de certaines sourates. Ibn Tebbani a émigré en Arabie saoudite pour devenir un enseignant émérite en chari’a dans la grande mosquée de La Mecque.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a transmis un message aux participants, lu par l’inspecteur général du ministère. Il a déclaré que la protection et la promotion du référent religieux national sont au cœur du plan d’action du gouvernement. Ce référent, a précisé le ministre, se base sur la modération et la sagesse ainsi que la lutte contre tous les extrémismes. Le président du Haut Conseil islamique, Bouabdellah Ghlamallah, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, a relevé l’importance de ce genre de manifestation pour porter le message du monothéisme qui est, selon lui, le cœur de l’islam. «Notre religion, qui nous enseigne la crainte de Dieu, nous apprend également l’amour des autres », dira-t-il. Il a salué l’adoption par le Conseil des ministres de l’avant-projet de loi criminalisant le discours de la haine. M. Ghlamallah a, en outre, abordé le rôle de la mosquée dans le renforcement de l’unité de la nation. Relevant que l’Algérie ne dispose pas d’autorité centrale de la fetwa, il dira que cette mission est dévolue aux conseils scientifiques installés au niveau des directions des Affaires religieuses des wilayas.

Les revendications sociales des imams ont, par ailleurs, fait réagir M. Ghlamallah qui a estimé qu’ils doivent bénéficier de la considération nécessaire pour qu’ils n’aient pas besoin de demander de l’aide à l’UGTA. «Ce ne sont pas des fonctionnaires comme les autres», a-t-il soutenu. Revenant sur la portée du séminaire sur Ibn Tebbani, il a déclaré qu’il concerne le message donné par les imams dans leurs prêches et celui des écoles coraniques, en plus de l’impact des publications du Conseil qui ne manquera pas de publier les travaux de la rencontre. Il a, par ailleurs, rappelé la revendication de son institution concernant le contrôle des ouvrages importés qui portent atteinte aux valeurs nationales. «Nous avons demandé au ministère de la Culture de nous associer à la commission de lecture des ouvrages, notamment lors du Salon international du livre. Nous attendons toujours la réponse», a-t-il indiqué. Le wali de Bordj Bou Arreridj, Mohamed Benmalek, a insisté, pour sa part, sur les efforts consentis par l’Etat pour la protection du référent religieux national qui permet de combattre toute forme d’extrémisme et les idées qui n’ont aucun lien avec l’enseignement divin.

Il a affirmé que le patrimoine national matériel et immatériel, dont Ibn Tebbani, représente un parfait exemple et mérite une attention particulière, notant que la nation a besoin de tout ce qui peut renforcer son unité. Le représentant de la Ligue mondiale islamique a affirmé que «c’est le fanatisme qui est derrière la crise que connaît le monde islamique». Les conférenciers ont traité de l’impact positif du courant achaâriste dans l’assainissement de la religion des idées et comportements qui ont nui aussi bien aux textes qu’aux membres de la communauté.

Le vice-président de l’Association des ulémas algériens, le docteur Amar Talbi, a évoqué l’impact de ce courant de pensée dans la cohésion de la nation.

Fouad Daoud