Industrie pharmaceutique : IntÃ©rÃªt des entreprises franÃ§aises

Pas moins de 12 entreprises françaises et plus de 100 entreprises algériennes privées et publiques, prennent part, depuis hier à l’hôtel Sheraton (Alger), aux 2es rencontres Algéro-françaises sur l’industrie pharmaceutiques et l’équipement médical, organisée par la Chambre du commerce et de l’industrie algéro-française (CCIAF), en partenariat avec «French Healthcare».

Le président de la CCIAF, Michel Bisac, a souligné l’intérêt des entreprises françaises au secteur de l’industrie pharmaceutique en Algérie. «De nombreuses entreprises se sont intéressées au secteur et ont fait des efforts importants pour s’installer et limiter les importations. Nous pensons que c’est un secteur extrêmement porteur», a indiqué M. Michel Bisac qui a rappelé que la plus importante usine en Afrique a été créée par des Français, le groupe «Sanofi» installé depuis plusieurs années en Algérie.

Pour lui, l’Algérie est un pays qui est en train de s’ouvrir et permet aux investisseurs étrangers de travailler dans les meilleures conditions. S’agissant de l’abrogation de la règle 51/49 il dira que «nous attendons avec impatience les textes d’application», ajoutant ignorer si le secteur de l’industrie pharmaceutique est concerné par cette mesure. «Si la loi de finances est appliquée dans le sens de l’ouverture tel que nous l’espérons, il y aura énormément d’investisseurs étrangers qui vont s’intéresser à l’Algérie», a noté M. Bisac.

De son côté, M. Jean-François Gendron, président de French Healthcare, une association française piloté par le ministère français des Affaires étrangères regroupant des entreprises activant dans le domaine de la santé, fera savoir que ces rencontres permettent la mise en relation des demandes des entreprises algériennes pour des partenariats. «Nous assurons le «between» entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises via la CCIAF et d’autres partenaires», a-t-il souligné, affirmant être «conscient du fait que pour pouvoir travailler durablement en Algérie, il faut s’y implanter». Il a toutefois relevé la «nécessité de commencer par tester le marché algérien». Pour le président de French Healthcare, il faut laisser la possibilité aux entreprises françaises de tester leurs produits via des distributeurs avant leur implantation pérenne sur le territoire.

L’intervenant a, en outre mis l’accent sur les capacités des entreprises françaises à assurer la formation du personnel médical algérien, notamment dans le domaine de la cancérologie. «Je pense que c’est un plus que peut offrir la France par rapport à d’autres pays», a soutenu M. Gendron. M. Mohamed Chafik Mouzali, responsable du Bizness Développement au laboratoire El Kendi, a fait part de la stratégie de développement de la firme qui a une capacité de production de 180 millions d’unités pour un total de 1.200 employés. El Kendi satisfait 8% des besoins des malades algériens dans différentes aires thérapeutiques en cardiologie, rhumatologie, le système nerveux central, a-t-il révélé, affirmant que 30 nouveaux produits sont lancés.

Il a noté que 95% de la production de son entreprise est un produit national qui répond aux normes internationales en termes de qualité et d’efficacité. «Les producteurs locaux ont contribué de manière sensible à alléger la facture des importations liées aux médicaments et à faire baisser leurs prix. Aujourd’hui, nous avons atteint 52% de production locale et l’objectif est d’atteindre les 70%», a assuré M. Mouzali qui a évoqué la problématique de la marge bénéficiaire des médicaments. «Cette baisse de prix a poussé un bon nombre de laboratoire à abandonner certains produits, dont la marge bénéficiaire n’est pas importante, a-t-il fait, précisant que l’Union nationale des opérateurs pharmaceutiques (UNOP) tente de trouver des solutions gagnant-gagnant avec les autorités.

Pour sa part, M. Mehdi Meradji, chef de projet à Sutural, a indiqué que son entreprise a lancé en 2019 la production effective du fil chirurgical non résorbable, destiné à la chirurgie cardiaque, notamment et de préciser qu’il s’agit d’un produit local.

Kamélia Hadjib