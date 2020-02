Forum dâ€™affaires algÃ©ro-britannique : Les perspectives de coopÃ©ration aprÃ¨s le Brexit

Un nouvel accord gagnant-gagnant entre l’Algérie et la Grande-Bretagne est en cours d’élaboration.

La Grande-Bretagne souhaite dynamiser sa coopération économique avec l’Algérie. Une délégation d’une soixantaine d’hommes d’affaires conduite par Lord Richard Risby, représentant du Premier ministre britannique ont pris part à un forum économique hier, à l’hôtel El-Aurassi. L’événement exclusivement consacré à la consolidation des relations de partenariat algéro-britannique a été rehaussé par la présence du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangère, Mohammed Hannache, de l’ambassadeur du Royaume Uni, Barry Lowen, du DG de l’Agence nationale du développement de l’investissement (Andi) Abdelkrim Mansouri et du président du FCE, Sami Agli.

Développer un partenariat prospère avec l’Algérie, c’est l’ambition première des hommes d’affaires anglais mise en relief par Lord Risby qui dira dans son intervention «Je suis ravi de constater que le plan d’action du gouvernement algérien répond parfaitement aux attentes des hommes d’affaires de la Grande-Bretagne dans la mesure où ces derniers peuvent contribuer par le biais de relations de partenariat prospère au développements des start-up, de l’industrie notamment du tourisme».

De son côté, le DG Europe au ministère des Affaires étrangères a plaidé pour l’élaboration d’un nouvel accord commercial entre l’Algérie et le Royaume Uni compte tenu de la sortie de ce dernier de l’Union européenne. L’accord en question est en cours de préparation, a-t-il fait savoir, précisant que ces dispositions visent essentiellement à promouvoir des relations de partenariat gagnant-gagnant. C’est là une nouvelle opportunité qui s’offre aux deux pays à même de mieux affiner leurs relations bilatérales. A ce propos, M. Hannache ne manquera pas de rappeler que l’Algérie est en phase de changement profond à la faveur de l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême. «Vous allez découvrir une nouvelle Algérie, complètement différente» a-t-il en effet soutenu à l’adresse des hommes d’affaires anglais. Une Algérie, insiste t-il, qui se concentre sur la promotion de sa jeune population et la valorisation de ses compétences par le développement des start-up et de la PME-PMI. Dans ce cadre, l’objectif escompté du partenariat est surtout le transfert technologique, la promotion de la coopération institutionnelle, la généralisation de l’enseignement de l’anglais à travers, notamment l’ouverture d’une école en Algérie en sus des mesures facilitant le déplacement des responsables et des hommes d’affaires. Il a fait part à ce sujet de la disponibilité de l’Algérie à ne ménager aucun effort pour mieux développer la coopération avec le Royaume Uni. «Nous allons procéder dans ce cadre à la levée de tout les obstacles administratifs et bureaucratiques».



Investissement en Algérie : la Grande-Bretagne à la 29e place



L’intervention du DG de l’ANDI, Abdelkrim Mansouri , a révélé que seulement 13 projets d’investissement du Royaume Uni sont enregistrés au niveau de cette agence. Ces projets représentent un montant de 40 millions de dollars. Ainsi, en termes de volume d’engagement financier, la Grande-Bretagne occupe la 29e place dans les classements des investisseurs étrangers enregistrés auprès de l’ANDI. En termes d’emploi créés, le même pays est à la 17e place, loin derrière les autres partenaires étrangers tels que l’Allemagne ou la Chine qu’il a cités nommément. En d’autres termes, les investissements anglais en Algérie demeurent faibles ou, du moins, en deçà des attentes et des aspirations des deux Etats. Pour améliorer ce constat, M. Mansouri a rappelé les avantages et autres facilitations qu’offre l’Algérie pour la promotion des IDE. Pour sa part, le président du FCE, Sami Agli, a mis l’accent sur les opportunités d’investissement que peuvent exploiter les hommes d’affaires britanniques, notamment dans l'agriculture, l'agroalimentaire, le numérique et le tourisme. Les efforts qu’entreprend l’Etat algérien pour rendre la destination Algérie plus attractive ont été mis en relief par M. Abdelhamid Terghini, cadre au ministère du Tourisme. Il fera savoir en ce sens que le programme d’action initié dans ce domaine vise, notamment l’objectif de classer l’Algérie parmi les 50 meilleures destinations au monde

Karim Aoudia

--------------------------------

M. Arkab reçoit Lord Richard Risby

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a reçu hier, Lord Richard Risby, envoyé du Premier Ministre britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l’Algérie.

Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Grande-Bretagne dans le domaine de l’énergie et les perspectives de leur renforcement davantage.

Le ministre a présenté les grands axes du plan d’action du gouvernement dans le domaine de l’énergie. Il a mis l’accent sur les avantages et les facilités qu’offrent la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

A cet effet, il a invité les compagnies britanniques à investir plus en Algérie et établir un partenariat gagnant-gagnant. Pour sa part, Lord Richard Risby, s’est dit très satisfait des relations de coopération et de partenariat avec l’Algérie et a exprimé l’intérêt des compagnies britanniques à renforcer leur présence en Algérie en citant pour exemple la participation de 600 hommes d’affaires britanniques dans le cadre d’une mission d’affaires en Algérie du 25 au 27 février 2020, pour explorer les opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises des deux pays, notamment dans le secteur de l’Energie.