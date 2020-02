DÃ©veloppement local et rural : Le socle de la nouvelle politique Ã©conomique et sociale

Le développement local et rural occupe une place centrale dans le programme présidentiel que l’Exécutif est chargé de mettre en œuvre. Ce point revient dans chaque réunion ou déclaration du chef de l’Etat, qui rappelle le rôle et les missions des pouvoirs publics sur ce chapitre. Ce développement est érigé en priorité en raison de l’importance que revêt la réalisation d’un équilibre régional en matière de développement infrastructurel.

Longtemps marginalisées et peu développées, les régions rurales doivent être au centre des préoccupations du gouvernement pour garantir les mêmes droits et conditions sociales et économiques aux citoyens.

L’amélioration du cadre de vie doit être garanti autant pour les citadins que les ruraux dans le cadre d’un politique sociale et économique équilibrée. C’est également l’essence même de la justice sociale inscrit comme un axe central et un engagement majeur dans le programme présidentiel en cours de mise en œuvre par l’exécutif dirigé par M. Djerad.

Au cours de la dernière réunion Gouvernement-walis, le chef de l’Etat avait explicité sa démarche et avait donné plus de détails sur vision sur le développement local et rural. L’occasion pour lui de donner des orientations claires et précises mais aussi une série d’instructions aux responsables locaux.

Le raccordement en gaz naturel et en électricité, assurer l’eau potable, ouverture des routes et des pistes, construction des écoles et structures sanitaires et infrastructures de jeux et de loisirs figurent parmi les besoins qui doivent rapidement être satisfait.

Briser l’isolement et éliminer les disparités est indiscutablement un pari et un challenge qui reste à la charge des responsables au niveau régional et local principalement les walis et les chefs de daïras dont le travail est désormais soumis à une évaluation et un suivi permanent par le gouvernement.

Ces responsables sont tenus en fait de déployer beaucoup d’efforts en mobilisant tous les moyens disponibles pour répondre à la demande exprimée.

L’intérêt accordé au développement économique et social au niveau local et rural renseigne sur l’enjeu et la portée stratégique de cet axe de travail. Une priorité qui va renforcer et consolider la cohésion et l’unité nationale et sociale et garantir une justice sociale effective et réelle dans le cadre de la distribution équitable des richesses.

Les responsables locaux sont donc appelés à assurer un suivi permanent des chantiers lancés, initier des projets de développement à même de garantir cet équilibre recherché et souhaité mais surtout rester à l’écoute des préoccupations et des demandes exprimées. L’amélioration du cadre de vie est un des axes centraux dans la politique de l’Etat que les walis, les chefs de daïras ainsi que les élus locaux sont tenus de concrétiser sur le terrain de manière rapide et efficace.

Cet objectif demeure au centre de l’attention des plus hautes autorités du pays dans le cadre de la mise en place d’un modèle de développement économique et social national et harmonieux qui prend en considération toutes les dimensions et spécificités géographiques et humaines du pays.

Tels sont les principes fondateurs de toute politique socio-économique du pays et objectifs de tout projet et stratégie réfléchie. La réussite de ce modèle vital pour l’économie nationale doit reposer sur l’action des responsables avec le devoir d’écoute, la proximité et la démarche participative pour jeter des passerelles entre le monde rural et citadin.

M. Oumalek