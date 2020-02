AccessibilitÃ© des personnes handicapÃ©es : La FAPH veut casser les bÃ©quilles

La Fédération algérienne des personnes handicapées a organisé, hier à l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'El Harrach, un séminaire sur l'état des lieux et les perspectives de l'accessibilité des personnes handicapées en Algérie.

Pour les organisateurs, l'objectif de cette initiative est de dresser un état des lieux de l'accessibilité depuis le décret exécutif n 06-455 de 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel, mais aussi d’identifier et de proposer des perspectives pour améliorer la situation.

Lors de son allocution d’ouverture, Mme Atika El Mamri, présidente de la FAPH a tiré la sonnette d’alarme sur le manque d’accessibilité des personnes handicapées aux espaces publics et aux bâtis, pointant du doigt la passivité des pouvoirs publics qui, selon elle, tardent à répondre aux appels répétitifs de la Fédération. Elle regrette que «des milliers de personnes handicapées soient actuellement prisonnières en leurs domiciles par manque d’accessibilité», ajoutant que «c’est pourtant un droit naturel qu’il faut arracher. «L’écolier handicapé ne peut se déplacer e ne peut accéder à son école», dira-t-elle.

Evoquant le concept de l’accessibilité en Algérie, Mme El Mamri dira que les handicapés ne souffrent pas seulement de discrimination mais d’exclusion. «On doit faire pression sur les politiques pour que l’accessibilité devienne un droit juridique reconnu par tout le monde», souligne la présidente de la FAPH. Elle exprimera le souhait de voir les politiciens et les pouvoirs publics s’impliquer davantage dans l’application des lois pour répondre aux besoins des personnes qui sont dans la difficulté.

Pour elle, «l’accessibilité universelle vise à éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter une personne dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes. Cette approche considère non seulement les besoins des personnes ayant des handicapés mais également ceux de toute personne pouvant être confrontée à des situations de handicap».

De son côté, la sous directrice au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Nadia Rebah, a mis en exergue les réalisations des pouvoirs publics au profit des personnes handicapées, soulignant que le «ministère œuvre continuellement à intégrer les personnes à mobilités réduites dans la société». Elle rappellera, à l’occasion, la signature d’une convention-cadre entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et celui de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui vise à faciliter l’accessibilité des handicapés au bâti et aux équipements publics. Selon les termes de l’accord, les deux parties s’engagent, notamment à définir les besoins en matière d’aménagement des logements en faveur de cette catégorie, ainsi que l’organisation d’actions visant à sensibiliser autour de l’accessibilité.

Pour sa part, Mme Hasna Hadjila, architecte et présidente du SYNAA, a souligné que l’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicape en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits, mais aussi les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement.

Selon la présidente du SYNAA, «l’accessibilité implique la mise en œuvre d’éléments complémentaires nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités.

Mohamed Mendaci