Conjoncture : Lâ€™urgence dâ€™une vision

En attendant la stratégie de développement des exportations hors hydrocarbures, les derniers chiffres des services des douanes attestent, une fois de plus, de la faiblesse des performances réalisées à ce niveau et de la stagnation, qui se perpétue, du volume des EHH, durant l’année écoulée, autour des deux milliards de dollars. Un montant représentant 7,20% du volume global des ventes algériennes à l’étranger, avec 2,58 milliards de dollars, en baisse annuelle de 11,8%. Les statistiques officielles pour 2019 indiquent, à ce titre, que cinq produits exportés ont totalisé plus de 74,80% des exportations hors hydrocarbures, en l’occurrence des engrais minéraux ou chimiques azotés, des huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille, de l’ammoniac anhydre, des sucres de canne ou de betterave et les phosphates de calcium naturels, précisent les statistiques des douanes. La précision est que deux groupes, sur les cinq principaux produits exportés hors hydrocarbures, sont pour la plupart des dérivés de l’industrie pétrolière. Autrement dit, les produits hors hydrocarbures exportés sont très marginaux et ne reflètent pas le montant réalisé. On relève également que les cinq plus grands exportateurs hors hydrocarbures sur un total de 1.468 opérateurs activant dans le segment ont réalisé à eux seuls plus de 72,69% de la valeur globale de ces exportations en 2019. Des contre-performances qui ont fait dire à un haut responsable du secteur «Nous avons un état des lieux, une visibilité mais nous n’avons pas encore de stratégie». Et c’est dans ce sens que le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri, a sollicité le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, pour une réouverture du dossier portant stratégie nationale des exportations qui attend sa mise en œuvre. Une démarche qui recommande l’urgence et la nécessité de réexaminer les accords liant l’Algérie à l’ensemble des espaces d’échanges commerciaux internationaux, notamment l’UE et la Grande zone arabe de libre échange (Gzale), les différents bilans étant édifiants et révélateurs sur les lourdes pertes subies par notre pays depuis la mise en œuvre de ces accords. Toute une démarche est donc à revoir dans le cadre d’une action concertée visant la mise en place d’une véritable stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Une stratégie qui reste néanmoins tributaire d’un système de gouvernance économique rénové. En fait, la transition vers la vision 2030 de notre économie induit des défis majeurs que notre pays doit relever dans le cadre de ce processus de transition qui en appelle à des politiques résolues et un engagement courageux pour des réformes devenues nécessaires. D’autant que l’accentuation de notre dépendance des hydrocarbures ne fera que réduire davantage nos marges de manœuvres et la faisabilité de la diversification de notre économie.

D. Akila