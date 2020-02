Tindouf : Encourager l'entrepreneuriat fÃ©minin

La nécessité d’encourager l’esprit entrepreneurial chez la femme pour leur contribution au développement socioéconomique du pays a été soulignée hier lors d’une rencontre organisée à Tindouf.

Les intervenants à cette rencontre, dont des représentants de différents acteurs dans le domaine, universitaires et femmes entrepreneurs, ont plaidé pour l’encouragement de l’esprit entrepreneurial chez la femme, en réunissant les conditions de réussite, en termes de soutien, d'accompagnement et d'orientation, aux femmes universitaires porteuses de projets.

Dans ce sillage, le directeur de l’antenne locale de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), Mahmoud Seddiki, a affirmé que ce dispositif s’engage à accompagner cette frange de la société afin de lui permettre de s'intégrer dans le monde de l'économie moderne en créant des activités «réussies».

Le nombre de projets financés par l’ANSEJ dans la wilaya de Tindouf a atteint les 143 projets sur plus de 1.000 dossiers déposés, a-t-il fait avoir.

De son côté, Mme Amna Habba, propriétaire d'une salle de sport pour femmes, présente son expérience entrepreneuriale comme «un bon exemple pour de nombreuses jeunes filles désireuses d’entrer dans le monde de l'entrepreneuriat», et ce en dépit des contraintes sociales qui influent négativement sur le développement de l'entrepreneuriat féminin, dont «la vision étroite de la société locale sur la capacité des femmes à gérer une entreprise».

Pour sa part, Maroua, étudiante universitaire, a mis l’accent sur l'importance du rôle de l'Etat en ce qui concerne l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, à travers l’organisation d’ateliers et de forums dédiés exposant des modèles réussis dans différents créneaux économiques, précisant que «le développement économique de n’importe quel pays dépend aussi de la contribution de la femme à travers des projets d'investissement productifs».

Organisée au centre universitaire Ali Kafi, à l’initiative de l’antenne locale de l’ANSEJ, cette rencontre, à laquelle ont pris part des jeunes porteurs de projets, des étudiants universitaires intéressés par la création de leurs propres entreprises, a été une occasion pour présenter des modèles de projets réussis montés dans le cadre du dispositif de l’ANSEJ.