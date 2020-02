Droit additionnel provisoire de sauvegarde : Des marges seront accordÃ©es pour prÃ©server lâ€™industrie textile

«L’industrie du textile et du cuir connaît une nouvelle dynamique marquée par le développement porteur de plus-value et l’orientation des PME à l’investissement, afin d’améliorer la production nationale», a déclaré, hier, Yassine Djeridène, ministre de la PMI, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, lors d’une conférence de presse tenue en marge de la 4e édition du Salon international dédiée à ses deux filières.

un évènement, dit-il, qui enregistre la participation de 18 start-up, pour lesquelles il assure un accompagnement. Dans son intervention, le ministre qualifie cette industrie de stratégique, relevant au passage la demande du marché et le niveau de consommation que les experts situent à 150 millions de produits/an, soit 12% du marché. Il indique que son département compte renforcer la dynamique enclenchée à travers une série de mesures. Il est question, souligne M. Djeridène, de créer un environnement intégré et complémentaire avec le département de la formation professionnelle pour mettre en place la petite industrie du textile qui s’appuie sur un cahier des charges lui permettant de dynamiser le microcrédit et le fonds de la zakat. S’ajoutent l’accompagnement par la formation, l’amélioration de la politique de la petite industrie en intégrant la pièce de rechange, le renforcement des centres de recherche scientifique, la mise en place de petites zones dédiées à la filière dans des zones industrielles.

Dans un autre registre, il annonce, sans donner de date, la tenue d’un séminaire de start-up gérés par des Algériens, y compris ceux de la diaspora, pour débattre de plusieurs thématiques liées entre autres à l’industrie 4.0, dite de 4e génération. De son côté, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué que des marges seront accordés aux producteurs dans le cadre du droit additionnel provisoire de sauvegarde afin de préserver le produit local et les industries menacées par les produits importés. A ces professionnels, il demande une meilleure organisation, précisant que les taux qui seront accordés se feront en fonction des quantités produites. A ce sujet, il annonce qu’une commission interministérielle s’attellera sur ce sujet. Sur sa lancée, il égrène les difficultés du commerce extérieur, précisant que son département, sur instruction du Président Tebboune, a engagé des actions qui traiteront, à titre d’exemple, de l’efficacité ou non des accords commerciaux et de leur compatibilité avec nos intérêts. Est également mis en place une stratégie nationale de l’export à travers laquelle le gouvernement cherche des potentialités capables d’apporter un plus. A ce sujet, il fait part de la tenue très prochaine d’une rencontre avec les exportateurs, ainsi que des ateliers qui débattront de la sempiternelle problématique de la surfacturation. Quant au conseiller et membre de la FNTTC, Amar Takdjout, a indiqué que le secteur du textile, cuir et habillement en Algérie a besoin d'un nouveau souffle, ajoutant que cette activité vitale peut avoir un rôle économique important à jouer et contribuer efficacement à réduire la facture d'importation et à résorber le chômage. En termes de chiffres, il précise que l'Algérie consomme près de 90 millions de paires de chaussures par an, pour une production de dépassant pas les 2 millions unités, et 500 millions de mètres linéaires de tissus par an. Pour les pistes qui peuvent rendre à ces filières leur lustre d’antan, M. Takdjout appelle les petites et moyennes entreprises à s'organiser, à adhérer à la Chambre algérienne de commerce et d'Industrie (CACI) et de s’organiser en unions professionnelles sectorielles. Il préconise également de revoir l’architecture de la formation.

Fouad Irnatene