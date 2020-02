Montage et maintenance de panneaux photovoltaÃ¯ques Ã  Tiaret : 8 communes mettent le cap sur le solaire

La Direction de la formation et del’enseignement professionnels de la wilaya de Tiaret a signé, récemment, des conventions pour la formation des agents relevant de 8 communes dans le montage des plaques photovoltaïques, a-t-on appris dimanche du directeur du secteur. Tayeb Ziane Bourouja a indiqué, à l’occasion de la rentrée de la formation de la session de février, qu’il a été procédé à la signature de plusieurs conventions avec des partenaires notamment celles signées avec 8 communes de la wilaya et qui concernent la formation de 13 agents dans le domaine du montage et de la maintenance des plaques qui fonctionnent à l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins et dans le cadre des énergies renouvelables. Elles concernent les communes de Mellakou, Sidi Bakhti, Medroussa, El Faidja, Mechra Sfa, Djillali Benammar, Takhmert et Rosfa, a indiqué la même source, rappelant qu’il a été procédé, dans un passé récent, à la formation dans le même domaine de 14 agents relevant des communes de Ksar Chellala, Serguine, Rechaïga et Hammadia. Le même responsable a fait savoir que le secteur de la formation professionnelle a bénéficié de nouveaux équipements dans nombre de spécialités dont celle de montage et maintenance des panneaux photovoltaïques, ouverte cette année dans un centre de formation professionnelle au chef-lieu de wilaya et suscitant un grand engouement de la part des stagiaires. Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Deramchi, qui a présidé la cérémonie del a rentrée professionnelle, a insisté sur la qualité de formation de cadres compétents et qualifiés pour donner une valeur ajoutée au marché du travail et contribuer au développement économique, de même qu’il a donné des instructions pour y intégrer de nouvelles spécialités qui correspondent à la vocation de la wilaya. Pour rappel, cette session a vu l’inscription de 5.339 stagiaires. Un chiffre ayant dépassé la demande en termes de places pédagogiques disponibles estimées à 4.380 postes particulièrement dans le domaine de laformation résidentielle, la formation par apprentissage et la formation qualifiante, répartis sur 31 établissements de formation dont 6 instituts, 22 CFPA et 3 annexes.