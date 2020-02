Patrimoine forestier Ouargla : une branche de dÃ©veloppement

Plusieurs projets de développement du patrimoine forestier on tété retenus dans la wilaya d’Ouargla au titre du plan-contrat de développement (2019/2021) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a-t-on appris lundi de la Conservation locale des Forêts. Ces opérations portent sur la mise en terre, lors de la prochaine campagne de boisement, de 18.000 plants d’oliviers des espèces sigoise et chemlal, sur une superficie de 180 hectares, confiée à l’Entreprise nationale d’ingénierie rurale, en coordination avec la Conservation des forêts, a précisé le responsable du secteur. Ce lot d’arbustes sera attribué aux oléiculteurs, soit 100 à 500 arbrisseaux chacun, en vue de renforcer les conditions de création d’un pôle agricole dans la région, a indiqué Lamine Boubekeur.

L’on relève également la réalisation au titre de ce nouveau plan d’un réseau d’irrigation de 18 km susceptible de renforcer les réseaux actuels au niveau des périmètres agricoles et des palmeraies, ainsi que la réalisation de 30 km de pistes agricoles pour désenclaver certains périmètres à travers les communes de N’goussa, Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled, Mégarine et Témacine. Une opération d’entretien de 85 km de pistes agricoles et de viabilisation d’autres en vue de faciliter les interventions rapides de la Protection civile en cas d’incendies figure aussi dans ce programme. Par souci de protéger les productions agricoles et l’arboriculture, ce plan comprend des opérations de réalisation de brise-vents, totalisant un linéaire de 39 km, ainsi que la plantation de différentes espèces forestières adaptées au climat saharien, dont le casuarina. S’agissant de la promotion des activités pastorales, il est prévu également la réalisation et l’équipement de neuf puits pastoraux en kits solaires au niveau des zones à vocation pastorale (élevage camelin) de Taibet, El-Hedjira, Oued-N’sa (N’goussa), El-Hadeb (Rouissat) et Hassi-Messaoud. Ces opérations visent la préservation de la richesse sylvicole et animale, l’extension des espaces verts et l’encouragement de l’investissement agricole susceptible d’assurer des revenus pour les familles rurales. Près de 16.000 arbustes ont été mis en terre, au titre du programme national de plantation «Un arbre pour chaque citoyen», à travers les différentes communes de la wilaya, à l’initiative de la Conservation des forêts, en coordination avec la société civile et les associations concernées par la protection de l’environnement, selon le Conservateur des forêts d’Ouargla.