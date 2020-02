Environnement : La dÃ©pollution par les plantes en question

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, en partenariat avec l’université d’Oran, prépare une expérience pilote pour la dépollution de la zone humide d'Oum Ghellaz en utilisant des

plantes, a-t-on appris auprès de la chargée de communication à la direction. Il s’agit d’une expérience nouvelle qui consiste à utiliser des plantes endémiques disponibles aux alentours de la zone humide, qui ont des propriétés dépolluantes, comme l’arroche halime, Suaeda fruticosa, letamarix et le jonc, a expliqué Aïcha Mansouri. Une opération pour récupérer les graines de ces plantes a été organisée il y a quelques jours, a-t-elle indiqué, soulignant qu’une équipe est sur le projet faisant pousser ces plantes dans une pépinière pour replanter les jeunes pousses aux alentours de la zone humide au mois de mars prochain. Cette expérience vient concrétiser un projet de recherche, qui porte sur la phytoremédiation, lancé par l’Université des sciences et technologie d’Oran (USTO) «Mohamed- Boudiaf» et l'université d'Oran-1 «Ahmed-Benbella». En outre, la direction de l’environnement a constitué une cellule composée des différents laboratoires relevant des universités et d'entreprises publiques versées dans le domaine de l’environnement, pour trouver des solutions à ces problématiques, explique Mme Mansouri. «Nous allons continuer à observer l’impact de ces plantes et, si les résultats sont probants, nous élargirons cette expérience à d'autres zones humides», a-t-elle déclaré. L’idée est d’associer l’université à la recherche de solutions aux problèmes d'environnement. «Des solutions adaptées et à des coûts raisonnables», a souligné la même responsable, relevant que les solutions importées sont coûteuses et parfois inefficaces.