PhÃ©nomÃ¨ne social : 11.000 apprentis-mendiants dans les Rues

La mendicité est, de nos jours, un vice beaucoup plus qu'un moyen de survie. En effet, demander l'aumône semble de plus faire beaucoup d’heureux, pas forcément ceux qui méritent d'être aidés.

Le geste du cœur perd sa signification et sa noblesse. Il est même dénaturé avec ces «faux» mendiants qui envahissent les rues pour se lancer dans une pratique, très répandue qui prend parfois la forme d'un métier reconnu et surtout bien rémunéré. Tendre la main pour demander la charité fait partie de ces gestes qu'on voit, tous les jours que Dieu fait, dans nos villes et quartiers, qui n'échappent pas à ce phénomène banalisé, au point de croiser des bambins, des personnes aux besoins spécifiques, se transformer, l'espace d'un vendredi -pour certains un seul jour ne suffit point- pour réaliser l'objectif qu'ils se tracent, mobilisant ainsi, toute la logistique nécessaire pour réussir leur pratique ». Tous les chemins mènent au but visé. Jouer sur les sentiments et la solidarité humaine également, des passants munis de leur une artillerie ne laisse rien au hasard donnent libre cours à l’imagination des uns et des autres. On use et abuse dans le choix de chapelets de mots, des gestes pour avoir un impact certain et garanti. Aujourd'hui, la mendicité se généralise à grande échelle. Tout le monde s'y met. A chacun son histoire, bien entendu. Il existe, ceux qui font des quêtes dans les moyens de transport pour des malades, d'autres pour renouveler leur contrat de location et ne pas se retrouver à la rue après expiration du bail ou encore pour prendre en charge des parents assistés. En d’autre terme, chacun brandit ses motifs pour y arriver. Une loi a bel et bien été votée, interdisant cette pratique il y a quelques années de cela, néanmoins ce qui était perçu comme étant une avancée notamment dans la protection des enfants utilisés par des réseaux spécialisés est en net recul puisque l’on continue à voir des images aberrantes et inadmissibles d’enfants, lesquels s’adonnent au vu et au su de tout le monde à la mendicité. La Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) estime que pas moins de 11.000 enfants sont utilisés dans la mendicité en Algérie. Pourtant cette loi est claire sur la question, aggravée par le manque de centres d’accueil pour placer ces derniers en cas de violation de la législation.

Les exemples de nos jours de ces «riches» qui cachent mal leur opulence ne manquent pas et sont même

pris en plein dans le mille avec des «bagnoles» luxueuses, stationnées, pas loin du lieu où ils exerçaient leur «métier» d’imposteurs, et ce à la perfection. Aller vers l’application de la loi quand il s’agit d’utilisation des enfants pour mendier est nécessaire pour lutter contre ce fléau qui prend de l’ampleur. Les enfants sont nés pour vivre protéger et heureux et les malmener est une atteinte à l’innocence et toutes les conventions internationales qui font de la protection des bambins un devoir.

Samia D.