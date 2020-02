Artisanat traditionnel, Exposition Â«MÃ©tiers et artisanat dâ€™AlgerÂ» au Palais des Rais : Lâ€™Ã¢me de lâ€™Alger flamboyant dâ€™antan

Voici une exposition de produits d’artisanat traditionnel et des anciens métiers de la ville d’Alger qui ne peut laisser le regard indifférent tant elle reflète la grande diversité des produits de grande qualité qui en sont issus. Mais une exposition qui, du même coup, ne peut qu’attrister le visiteur-spectateur avisé dans la mesure où la plupart de ces métiers ont —presque totalement— disparu.

La raison est toute simple : dans cette exposition on trouve, en effet, toutes sortes de produits et articles issus des métiers et de l’artisanat du vieil Alger —anciennement La Casbah— presque tous, hélas, disparus depuis, ou en voie de disparition. On a ainsi pu noter combien de nombreuses branches telles la dinanderie, le tissage, la bijouterie, les habits traditionnels féminins, la dentelle sur soie, la céramique, le bois sculpté, les motifs floraux peints sur bois, la pâtisserie et confiserie traditionnelle, voire les articles de brocante, etc. Ces branches ont survécu grâce à l’opiniâtreté de leurs producteurs artisans, ce qui n’est pas peu. Et ce n'est là qu'un aperçu non exhaustif de bon nombre de métiers d’artisanat —de services et d’art— qui pour certains d’entre eux ne perdurent actuellement que grâce à la volonté inébranlable de celles et ceux qui les exercent.

Cela dit, cette exposition, après coup, autrement dit une fois visitée, donne forcément à réfléchir dans la mesure où, d’évidence, on réalise que ce n’est-là que l’arbre qui cache la forêt. Autant, en effet, elle est bien organisée, diversifiée et d’une richesse insoupçonnée, de surcroit dans un cadre qui s’y prête à merveille —à savoir le Palais des Rais, ses patios et pièces aux murs sertis d’alcôves et de bois lambrissé, ainsi que les habits de haute couture qu’ils y abritent pour l’événement, autant elle laisse entendre, à travers les avis exprimés par quelques exposants, combien c’est pratiquement tout le secteur artisanal —toutes branches confondues— qui n'a pas vraiment la forme depuis ces trente dernières années ; et ce n'est pas sans raisons.

A l’heure actuelle, les Algériens… achètent certes des produits locaux, mais trop peu…

Tout d'abord, on ne peut ne pas garder à l'esprit qu'après la sinistre décennie dite noire, qui a vu le pays se fermer aux touristes et à l'exportation, le secteur artisanal s'est presque entièrement effondré. Pour cause principale, un marché local et accessoirement étranger pratiquement inexistant : à l’heure actuelle, les Algériens, pour leur part, achètent certes des produits locaux, mais trop peu car ils semblent plutôt privilégier ce qui est chinois ou turc car à bas prix, alors que par ailleurs la mode est, pour ainsi dire, à l'occidentale, chic ou non selon les moyens ; mode en tout cas façonnée par les médias audiovisuels étrangers. En cause également, un artisanat national demeuré très archaïque, voire hermétique à l'innovation, un artisanat marqué notamment par l'informel qui de surcroit lui rogne son espace marchand de façon incongrue et, dirions-nous, inconsidérément hégémonique.

L’artisanat traditionnel est-il, dans une société dite de consommation, en mesure de s’adapter ?

Alors, partant de l’exposition du Palais des Rais qui, au demeurant, est exceptionnellement belle dans la mesure où elle étrenne tout ce que le vieil Alger a produit de plus beau, de surcroit dans un édifice qui s’y prête à merveille, voici quelques questions demeurées pendantes mais qui, chaque fois qu'elles sont remises sur le tapis, sonnent aussitôt comme des réponses «idoines» : quelles pourraient être la place et l'avenir de l'artisanat traditionnel dans un pays qui, aujourd'hui et sans doute pour de nombreuses années encore, dépend et va continuer de dépendre majoritairement de ses ressources en hydrocarbures ?

Dès lors, le secteur de l'artisanat est-il appelé, ainsi que cela s’observe fréquemment, à n’être qu’une activité diffuse, de moins en moins rémunératrice et qui souvent ne donne lieu qu’à des revenus d’appoint ? Peut-il objectivement servir de support à l’émergence d’une catégorie de petits promoteurs jeunes et efficaces qui, par leur nombre, constitueraient une force avec laquelle il faudrait compter dans la vie socio-économique ? En définitive, l’artisanat traditionnel est-il, dans une société dite de consommation, autrement dit une société gagnée par la fièvre du changement, en mesure de s’adapter en proposant chaque fois du nouveau ?

Réponse souhaitée dans un avenir proche… Et, pourquoi pas, la meilleure réponse qui soit pour nos artisans non seulement d’Alger, mais de tout le territoire national. Cela grâce à l’Etat qui ne peut —en dépit de sa volonté souvent affirmée de toujours bien faire— laisser ce secteur dépérir «ad vitam aeternam» (à jamais et pour toujours).

Kamel Bouslama