Grand angle : Nouveau couac pour SalamÃ‰

Les pourparlers politiques entre les libyens que compte organiser aujourd’hui l’ONU à Genève sont mal engagés. Et c’est le moins qui puisse être dit. Les deux camps rivaux libyens invités ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, invoquant des raisons différentes. Une annonce qui ne manquera pas de compliquer la mission de l’Envoyé onusien pour la Libye, Ghassan Salamé. Mais qu’à cela ne tienne, il refuse de baisser les bras. Le rendez-vous sera maintenu. «Le dialogue politique libyen sera maintenu, comme prévu, le 26 février. De nombreux participants sont déjà arrivés à Genève et nous espérons que tous les (autres) participants invités emboîteront le pas», a déclaré le porte-parole de la mission de l’ONU en Libye (Manul). Et en face, on refuse d’accepter le fait accompli. «Si la mission onusienne insiste pour organiser la réunion politique à la date prévue avant de connaître les conclusions du dialogue militaire, le Haut conseil d'Etat ne se considère pas tenu par les conclusions du dialogue politique», a ainsi déclaré, lundi, lors d'une conférence de presse, le président du Conseil d’Etat qui soutient le Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli. Son rival de l’Est, le Parlement basé à Tobrouk, qui appuie le maréchal Khalifa Haftar, avance une autre raison à son refus de se rendre à la réunion de Genève. La Manul, a-t-il justifié, «n'a pas approuvé la totalité de ses 13 représentants». Il est certain que d’autres raisons sont derrière ce refus que les deux camps refuseront de dévoiler. En fait, cette annonce était prévisible. L’incapacité des deux camps à transformer la trêve en un cessez-le-feu durable est un signe qui ne trompe pas. Il renseigne sur la difficulté pour les deux camps de s’engager dans des pourparlers politiques et d’aller vers une solution pacifique. Les armes qui continuent à affluer en Libye, en dépit de l’embargo décrété et dont le respect a été une nouvelle fois réitéré, sont la preuve de la détermination, non pas des libyens, mais de ceux qui les soutiennent de trancher le différend par les armes. Devant les représentants de la presse, reçus la semaine passée à l’occasion de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, le Président Tebboune a reconnu qu'«il est difficile, aujourd'hui, de stopper une guerre par procuration» en raison «de causes sous-jacentes complexes» en ce sens que «le problème n'est pas tant entre Libyens mais bien la présence étrangère en Libye». Mais cette difficulté avérée ne rebute pas pour autant l’Algérie qui a proposé d’accueillir un forum de réconciliation nationale et dont l’organisation est soutenue par l’Union africaine. Une démarche qu’il faut mener à terme, à plus forte raison que l'Algérie est peut-être, si ce n’est le cas, le seul pays capable de réunir toutes les parties et d'être un arbitre «impartial» dans ce conflit.

Nadia K.