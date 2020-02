Sahara Occidental : Â«La Politique de l'Espagne a changÃ©Â», selon Ould Salek

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a souligné, hier, que le gouvernement actuel d'Espagne «a changé la position traditionnelle, vis-à-vis du Sahara occidental, telle qu'elle était maintenue par les gouvernements successifs de l'Etat espagnol depuis 1975», dans une déclaration en réaction aux propos de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Mme Arancha Gonzalez Laya. «Il est honteux, plutôt surprenant que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et sa ministre des Affaires étrangères évitent de terminer la phrase du paragraphe classique du Conseil du sécurité des Nations unies, qui se répète depuis 2007 dans toutes ses résolutions». Ce paragraphe réaffirme la nécessité «d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui garantit le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui», a déploré le chef de la diplomatie sahraoui, cité par l'agence de presse SPS. La ministre espagnole, Gonzalez Laya et son prédécesseur M. Josep Borrell, «approuvent, sans la moindre retenue, la propagande marocaine, la diffamation et la calomnie, comme ce fut le cas avec l'annonce d’une supposée attaque terroriste «imminente» dans les camps de réfugiés sahraouis, et l'appel urgent aux Espagnols de quitter immédiatement les camps», a rappelé Ould Salek. Concernant la rencontre du 21 février, entre la ministre sahraouie, Suelma Beiruk, avec le secrétaire d'Etat espagnol, Nacho Alvarez, M. Ould Salek a rappelé que «ce n'est pas la première rencontre entre les autorités des deux pays et à la demande des ministres espagnols». «Il est regrettable de voir la ministre Gonzalez Laya abdiquer aux désirs et aux chantages du Maroc», et «comment l'Espagne s’est transformée en un défenseur permanent de l'occupant marocain, tant à Bruxelles que dans d'autres enceintes internationales». «Contrairement aux affirmations de l'actuel ministre espagnol, la politique étrangère espagnole concernant le Sahara occidental a changé par rapport à celle maintenue depuis 1976», a conclu le chef de la diplomatie sahraouie.