Netanyahu veut construire 3.500 nouveaux logements pour colons en Cisjordanie occupÃ©e : Â«EmpÃªcher la crÃ©ation d'un Ã©tat palestinienÂ»

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, en pleine campagne électorale en vue des législatives du 2 mars, a promis, hier, la construction de 3.500 nouveaux logements pour colons en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. «J'ai donné des instructions immédiates pour permettre le dépôt de plans en vue de la construction de 3.500 unités en zone E1», territoire situé à la sortie d'El-Qods. Si Israël construit dans cette zone, la Cisjordanie sera coupée en deux, ce qui empêcherait la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, estiment les Palestiniens et des ONG. «Si le projet se concrétise, cela mettra fin à l'idée d'un Etat palestinien viable», a réagi Angela Godfrey-Goldstein, codirectrice de l'ONG Jahalin Solidarity qui défend les familles établies dans le secteur E1. «C'est un autre exemple montrant à quel point Netanyahu est désespéré de gagner des votes (...)» à l'approche des élections, a ajouté Mme Godfrey-Goldstein, qui dit craindre le déplacement de nombreuses familles en raison de ce projet immobilier qui s'inscrit dans une suite d'annonces du Premier ministre. M. Netanyahu avait promis, la semaine dernière, la construction de milliers de nouveaux logements dans des quartiers de colonisation à El-Qods-Est, un projet aussitôt dénoncé par les Palestiniens. Aujourd'hui, plus de 600.000 personnes habitent dans les colonies en Cisjordanie et à El-Qods-Est. La colonisation de ces territoires, occupés depuis 1967 par Israël, s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de M. Netanyahu et de son allié à Washington, le président Donald Trump.

En Cisjordanie, le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a déclaré, lundi, que les violences se poursuivaient, où sept Palestiniens, dont un enfant, ont été tués récemment par les forces de l'occupant israélien et 206 autres blessés dans différents incidents. M. Mladenov a réaffirmé que la violence contre les civils, et en particulier contre les enfants, était inacceptable et devait être condamnée par tous. Les forces de sécurité israélienne doivent faire preuve de la plus grande retenue et n'utiliser la force létale que si elle est strictement nécessaire. «Tous les incidents doivent faire l'objet d'une investigation complète», a-t-il souligné. Par ailleurs, la situation aux alentours des lieux saints à El-Qods reste tendue, a fait remarquer M. Mladenov. «Alors que les dirigeants religieux et politiques appellent les Palestiniens à se rendre en masse sur les sites musulmans pour prier, des affrontements limités et des arrestations ont été signalés, y compris après les prières du vendredi». Dans la bande de Ghaza, le calme est revenu hier après deux jours d'affrontements entre Israël et le groupe palestinien armé Jihad islamique, qui ont fait craindre une escalade militaire à l'approche des élections israéliennes. Environ 80 roquettes ont été tirées dimanche et lundi par le Jihad islamique depuis l'enclave palestinienne, selon Israël qui a bombardé des cibles à Ghaza, mais aussi près de Damas, en Syrie.

R. I.