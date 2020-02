Syrie : Moscou rejette l'appel d'Ankara

Moscou n'accèdera pas aux doléances d'Ankara sur un éventuel cessez-le-feu dans la région d'Idleb. L'annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a rejeté les appels d'Ankara, estimant que ce serait une «capitulation face aux terroristes».

Un tel cessez-le-feu reviendrait à «capituler devant les terroristes et même à les récompenser pour leurs activités», a déclaré M. Lavrov, devant le Conseil des droits de l'Homme à Genève. Le chef de la diplomatie russe a accusé certains gouvernements de «vouloir justifier des actes scandaleux commis par des groupes radicaux et terroristes». Damas, avec l'appui de l'aviation russe, a lancé son offensive en décembre dans le nord-ouest syrien et près de 900.000 personnes ont été déplacées par les violences, d'après l'Onu, qui a prévenu, lundi, que les combats se rapprochaient «dangereusement» de leurs campements, risquant de provoquer un «bain de sang». Les présidents Erdogan et Poutine, principaux acteurs internationaux dans le conflit en Syrie, ont conclu en 2018, à Sotchi, un accord instaurant une «zone démilitarisée» dans la province d'Idleb censée séparer les positions du régime de celles des rebelles et des terroristes. Mais cet arrangement a volé en éclats ces dernières semaines et les deux parties se rejettent la responsabilité de son implosion. Autre aspect qui risque de compromettre sérieusement l'entente turco-russe, c'est l'absence d'un accord pour la tenue d'un sommet sur la situation à Idleb réunissant la Turquie, la Russie, la France et l'Allemagne. Le président Recep Tayyip Erdogan, jetant un doute sur cette réunion annoncée pour la semaine prochaine, a affirmé qu'«il n'y a pas d'accord total» entre les présidents de ces pays. Les combats dans la région d'Idleb ont suscité des frictions entre Ankara et Moscou, qui appuie les troupes syriennes dans leur offensive. Le président Erdogan a sommé les forces régulières syriennes de se retirer de certaines zones dans la province d'Idleb d'ici fin février, menaçant dans le cas contraire d'avoir recours à la force suscitant une mise en garde sévère de la part de la Russie. Depuis début février, pas moins de 17 soldats turcs ont été tués par les forces syriennes dans cette province et plusieurs postes d'observation turcs, qu'Ankara croyait protégés par ses accords avec Moscou, se retrouvent encerclés dans des territoires reconquis par Damas.

Pour bon nombre d'analystes, si Idleb est si importante pour Ankara, elle ne constitue cependant pas un motif de rupture avec Moscou.

M. T.