Judo, Coupe d'AlgÃ©rie militaire : Domination des athlÃ¨tes de la 1Ã¨re rÃ©gion militaire

Les athlètes de la 1ère Région militaire (RM) ont brillé chez les messieurs et dames, en remportant la Coupe d'Algérie militaire de judo par équipes, organisée lundi et mardi, à la salle omnisports du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben-Aknoun, Messaoud-Boudjriou (Alger). Chez les messieurs, la formation de la 1ère RM, composée de Salah Chioukh, Mohamed Ghrissi, Eltahar Haddah, Abdelkader Bagaoui et Mehdi Lili, a battu en finale l'équipe de la 2e Région militaire (2e RM), représentée par Zakaria Medjadi, Oussama Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed Bouteldja et Amine Fellah, sur le score de 30 pts à 17 (3 succès contre 2).

Le podium a été complété par la 4e Région militaire (RM) et le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN). En dames, la domination des athlètes de la 1re Région militaire était également au rendez-vous.

L'équipe constituée de Saida Missoum, Idjlal Lazar, Rania Benhala et Sara Belaid s'est imposée devant celle du Commandement de la Gendarmerie nationale (CGM), représentée par Roumaïssa Kouidri, Chaïma Ghilani, Zana Bouzidi et Aïcha Meaizia sur le score de 30 pts à 20. Les deux troisièmes positions sont revenues respectivement à l'Ecole d'application de la santé militaire (EASSM) et le Commandement des forces navales (CFN). Cent-soixante-dix athlètes, dont 30 dames, représentant 21 équipes des différentes Régions, structures et écoles militaires nationales, avaient pris part à la Coupe d'Algérie militaire de judo par équipes dont les compétitions avaient été dirigées par des arbitres de la Fédération algérienne de judo (FAJ).

Lors de son allocution de clôture, le colonel Ghouini Ba Yazid, commandant du CREPESM, a relevé le cadre compétitif et sportif du tournoi et le fair-play des athlètes. « Les bons résultats obtenus aujourd'hui devraient constituer un stimulant pour plus d'efforts dans ce genre de sport, car la situation actuelle nous force à être bien préparés pour préserver nos capacités physiques, et de surcroit conserver les performances obtenues», a indiqué Ghouini.

En félicitant les équipes gagnantes, le commandant du CREPESM a exhorté les sportifs à poursuivre leur préparation, consolider les résultats acquis et les améliorer pour enrichir leur palmarès au niveau national et international.