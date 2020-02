Tennis / Classement mondial fÃ©minin de l'ITF : Une bonne semaine pour les AlgÃ©riennes

La semaine du 24 février a été particulièrement bonne pour les trois Algériennes, les mieux placées dans le classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), car ayant toutes enregistré une progression lundi dernier, à commencer par Inès Ibbou, désormais 159e, après un gain de deux places.

Malgré une élimination précoce au tournoi WTA de Doha (Qatar), l'ancienne championne d'Afrique a réussi à gratouiller quelques points qui lui ont permis de réaliser cette petite ascension, tout comme cela a été le cas pour ses compatriotes Hanine Boudjadi et Yassamine Boudjadi, respectivement 1744e et 1848e, après une progression respective de +2 et +1 cette semaine.

La hiérarchie mondiale chez l'ITF est toujours dominée par la Roumaine Oana Simion, devant l'Australienne Seone Mendez (2e) et la Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (3e).

Autre bonne nouvelle pour Ibbou (21 ans), son retour dans le classement mondial des joueuses professionnelles (WTA), où elle occupe actuellement le 617e rang.