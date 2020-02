Boxe / Tournoi prÃ©olympique : Flissi en demi-finale

Le boxeur algérien Mohamed Flissi (52 kg) a composté hier son billet pour les demi-finales du tournoi préolympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), en battant aux points le Namibien, Nestor Nashihanga Mekondj. Flissi sera opposé en demi-finale, prévue aujourd’hui, au Ghanéen Tetteh Sulemanu.

Un peu plus tôt, la boxeuse Boualem Romaïssa (51 kg) s'était qualifiée en demi-finale après sa victoire devant la Botswanaise, Modukanele Lethabo Bokamoso. Elle affrontera en demi-finale, prévue aujourd’hui, le vainqueur du combat opposant la Sénégalaise Timera Kahdija à l'Ougandaise Nanziri Catherine.

Lundi, Ichrak Chaib (75 kg) s'était qualifiée pour les demi-finales, en dominant la Congolaise Marie-Joel Mwika, aux points. L'Algérienne sera opposée à la Marocaine Khadija Mardi, pour le compte des demi-finales prévues aujourd’hui. En revanche, quatre boxeurs algériens sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Il s'agit de Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg).

Chez les messieurs, les trois premiers valideront leur billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91 kg qui verront la qualification des finalistes seulement. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées, sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois premières valideront leur billet aux JO-2020.