Ã‰niÃ¨me report de la programmation du MCA-PAC : Un derby renvoyÃ© aux calendes grecques

Au moment où toutes les équipes algériennes sont éliminées des compétitions africaines et arabes, la mise à jour du calendrier de Ligue-1 a été faite avec dix-neuf matches joués pour chaque équipe, sauf le Mouloudia d’Alger et le Paradou AC qui comptent un match en retard dont la programmation ne semble pas être une priorité de la LFP.

Un match aux enjeux diamétralement opposés pour les deux équipes. D’un coté, le Mouloudia qui attend avec impatience cette rencontre espérant remporter le match afin de partager le fauteuil du leader avec le CRB qui compte 36 points. De l’autre coté, le Paradou qui veut réaliser un résultat positif afin de s’éloigner de la zone de relégation et aspirer à un meilleur classement pour jouer ses chances de maintien avec aisance.

Reporté à maintes reprises pour cause de participation du MCA à la Coupe arabe des clubs champions, mais l’aventure a pris fin en quarts de finale suite à l’élimination de Casablanca face au Raja. Le PAC lui aussi était concerné par la coupe de la CAF dont le parcours avait pris fin en phase de groupes. Ayant perdu le dernier match en championnat à domicile face à la JS Saoura, le PAC aborde le derby avec la ferme intention de glaner les trois points face au doyen afin de remonter dans le classement. Une tache difficile pour les protégés du technicien portugais, Francisco Chalo, du moment que le MCA demeure la seule équipe algéroise que le PAC n’a jamais pu vaincre depuis sa création en 1994. De son coté, le Mouloudia attend la programmation de ce match pour poursuivre sa bonne lancée de résultats positifs suite aux succès face à la JSS, l’USMA et le Raja Casablanca en Coupe arabe des clubs champions.

Kader Bentounès