Dans la lucarne : Le spectacle dans les gradins

Le énième derby entre l’USMA et le MCA a tenu toutes ses promesses, même si sur le terrain les «22» acteurs n’ont pas gratifié le public et les téléspectateurs d’un match d’un haut niveau. Certes, on ne peut pas dire que c’était un «navet», mais il n’était pas un morceau d’anthologie non plus. Il faut admettre que les mouloudéens en seconde mi-temps ont sauvé la face d’un choc qui allait se terminer sans vainqueur, comme il est devenu de coutume ces derniers temps. Plus volontaires, les vert et rouge ont su comment prendre à la gorge leurs vis-à-vis. Et le but de Frioui, un attaquant qui monte, à tout fait plier. En effet, les gars de Bab El Oued étaient, le moins que l’on puisse dire, survoltés. Ils avaient eu plus d’envie que leurs adversaires d’en finir. Une victoire qui les remet en selle. Comme les sétifiens, les joueurs du MCA ont retrouvé leur verve et surtout leur voie, puisqu’ils commencent à rêver au titre, surtout qu’ils comptent un match en retard contre le PAC à programmer. Ceci dit, si par le passé, les derbys MCA-USMA se jouaient à huis clos, loin des regards inquisiteurs des deux galeries, cette fois-ci, et contrairement à la phase aller, le match a bien eu lieu. Le plus agréable dans tout cela, c’est qu’il s’est joué au stade du 5-Juillet qui avait fait «peau neuve». Par conséquent, tous les ingrédients étaient réunis pour qu’on assiste à un match spectaculaire, surtout qu’il a été retransmis par des chaînes arabes dont celle «d’El Kass». On savait que le public des deux côtés savait comment conférer à cette empoignade un cachet spécial. Les tifos déployés de part et d’autre ont donné un «look» particulier à ces débats. Ce fut un moment spectaculaire. Seules ces deux galeries savent confectionner de tels facettes qui ont donné du plaisir à tous. D’où le fait que les puristes n’affectionnent pas le huis clos qui reste hideux et sans relief. De tels derbys, en dépit du résultat, demeurent un moment d’évasion que tout le monde redemande.

Hamid Gharbi