30e anniversaire du Conseil constitutionnel : M. Tebboune reÃ§oit les prÃ©sidents des instances constitutionnelles

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, les présidents des Cours et Conseils constitutionnels participant à la célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel, indique un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette audience, le Président Tebboune a exprimé "ses remerciements à l'assistance pour leur participation aux activités scientifiques organisées à l'occasion de cet anniversaire, avant de leur présenter un aperçu sur les efforts consentis pour asseoir les fondements d'une nouvelle République, à travers une révision large et consensuelle de la Constitution", a précisé la même source.

Pour leur part, les présidents des Cours et Conseils constitutionnels ont exprimé "leurs remerciements à l'Algérie pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui leur ont été réservés" saluant, par ailleurs, "son processus démocratique en cours pour l'édification d'un Etat de droit".

L'audience s'est déroulée également en présence du président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, conclut le communiqué de la Présidence.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Feniche a indiqué que cette audience a porté sur les développements que connaîtra le pays à l'avenir, et principalement l'amendement prévu de la Constitution.

Elle a été, en outre, l'occasion d'évoquer "la Conférence internationale sur le droit constitutionnel et la protection des droits et libertés", organisée par le Conseil constitutionnel à l'occasion du 30e anniversaire de sa création, dont les travaux ont été clôturés hier.

A ce propos, M. Feniche a souligné "l'importance des interventions présentées, d'autant que l'Algérie s'apprête à réviser la Constitution", a-t-il dit.

Saluant le haut niveau des experts auxquels a été confiée l'élaboration des propositions relatives à la révision constitutionnelle, le président du Conseil constitutionnel a rappelé le message que leur a adressé le Président Abdelmadjid Tebboune et portant sur "une série d'éléments visant le renforcement de l'Etat de droit, l'établissement de la deuxième République, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la Justice".

De son côté, le président de la Cour constitutionnelle du Royaume hachémite de Jordanie, Hicham Tal, a valorisé les orientations données par le Président Tebboune lors de cette audience ainsi que "l'aperçu" qu'il a présenté concernant les fondements de la révision constitutionnelle prévue, saluant "des idées progressistes visant à édifier un Etat de droit et à promouvoir le pluralisme".

A ce titre, il a souhaité que la révision constitutionnelle "soit une expérience réussie et efficiente à même de réaliser les aspirations du peuple algérien et de son Président".

Par ailleurs, il s'est félicité de "l'importance" et "la richesse" des thèmes abordés lors de la conférence internationale tenue à Alger, notamment en termes de droits de l'Homme et du rôle des Cours constitutionnelles dans la protection des libertés.

Dans le même sillage, le président de la Cour constitutionnelle de la République du Bénin, Joseph Djogbénou, a salué l'expérience constitutionnelle algérienne et les orientations données par le Président Tebboune, ajoutant que ces orientations "ne sont pas destinées uniquement aux Algériens, mais à l'Afrique toute entière".

Il a mis l'accent, à ce propos, sur l'importance de la contribution des instances constitutionnelles à la consécration de la paix et au renforcement de l'unité nationale.