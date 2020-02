Organisation du secteur de la communication : Les rÃ©formes de la presse passent Ã  la vitesse supÃ©rieure

Le Conseil des ministres, tenu dimanche, a consacré une partie de ses travaux au secteur de la Communication. Les recommandations et les instructions du président de la République, à ce sujet, renseignent sur la détermination de l’Etat à organiser et développer la presse nationale à travers la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, des engagements du chef de l’Etat.

En effet, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté un exposé sur la stratégie d’adaptation de la communication gouvernementale à la nouvelle situation que connait le pays au lendemain du Hirak béni du 22 février. Il a mis en exergue «la nécessité d’une communication institutionnelle complémentaire, la mise en place de structures de veille médiatique efficace et l’accompagnement des institutions de l’Etat pour la concrétisation des engagement du président de la République à travers des plans de communication sectoriels et la réhabilitation des cellules de communication institutionnelle». Le Président Tebboune a veillé, dès son élection, à l’amélioration des relations avec les médias, à travers la nomination de Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, ainsi que l’organisation mensuellement d’entrevues avec les médias, une première dans l’Algérie de l’Indépendance. En outre, il a été décidé que «l’information officielle est rendue publique à travers des communiqués de la Présidence de la République, publiés par l’Agence Algérie Presse Service (APS), et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation». Le ministre de la Communication, a également souligné, dans son exposé, que «l'objectif de la relance de ce secteur étant la mobilisation des médias publics et privés en vue de contribuer au rétablissement de la confiance du citoyen en les institutions de son pays». Le ministre a mis la presse privée et publique sur un pied d’égalité.



Restructuration de la presse publique : Enfin ?



M. Belhimer a également évoqué «la restructuration de la presse publique», un chantier qui traine depuis des années. A ce titre, le ministre a préconisé «une réforme radicale pour en améliorer la performance et la gestion, notamment par la généralisation du numérique via les portails et de la presse sur la Toile». Suite à cet exposé, le Président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la régularisation de la situation juridique des chaînes privées pour qu'elles soient en conformité avec la loi sur l'audiovisuel, de même que les supports électroniques. Soulignant l'impératif du respect de la déontologie, il a appelé à tirer profit de la contribution des compétences médiatiques passées par le secteur pour l'enrichissement de la scène médiatique et la formation des jeunes journalistes. A rappeler que ministre avait insisté, dans toutes ses sorties médiatiques, sur la mise en place d’un Conseil national de déontologie. Dans cette optique, des discussions avec les professionnels seront lancées incessamment, a-t-on appris du ministère de la Communication. M. Tebboune a donné des orientations concernant la communication institutionnelle et la presse publique, ordonnant de lancer immédiatement une chaîne parlementaire, et de penser dès maintenant à une chaîne dédiée aux jeunes.



Appel au retour de la presse d’investigation



Réagissant à ces décisions, l’enseignant universitaire et chercheur, Ahcène Saïd, maître de conférences à L'école nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d’Alger, a souligné, que «les instructions du président de la République démontrent l’engagement et la détermination pour le développement du secteur de la communication». Dans une déclaration à El Moudjahid, il a affirmé qu’il était temps de revoir la stratégie de la communication et de réorganiser le secteur. «Nous sommes arrivés à un stade où il n’y a plus de valeurs, ni principes ni déontologie. Cette situation anarchique n’est pas dans l’intérêt du pays». Evoquant les décisions prises par la présidence, le Pr Ahcene Saïd a relevé «une volonté réelle de passer de l’informel journalistique à la légalité, notamment concernant la presse électronique et l’audiovisuel. «Comme le souligne le communiqué du Conseil des ministres, la régularisation juridique des chaines télévisées privées doit obéir à la règlementation algérienne et s’inscrire dans la loi algérienne», a-t-il soutenu. Evoquant la réforme de la presse publique le chercheur également et ancien journaliste a relevé que le Conseil des ministres a parlé de contribution de la presse publique et privée, «c’est-à-dire une presse nationale algérienne qui doit exercer dans le respect des lois et de l’éthique mais également dans l’intérêt du pays en toute liberté. Ici la liberté veut dire responsabilité, car la presse a un rôle à jouer dans la vie publique», dit-il, précisant que «la restructuration de la presse publique vise à promouvoir son rôle de service public». «Le quotidien El Moudjahid par exemple, dit-il, jouait pleinement ce rôle dans le passé, notamment dans le domaine économique à travers des enquêtes pertinentes. J’insiste sur la mission de la presse qui est d’investiguer pour éclairer l’opinion publique. C’est un impératif pour rétablir la confiance entre le citoyen et les médias en premier lieu», a-t-souligné. Le Pr Saïd Ahcene a, également, mis en avant l’importance de la communication institutionnelle notamment dans les grandes affaires de corruption. «La justice doit communiquer pour éclairer l’opinion publique et accompagner la presse d’investigations, absente actuellement», a-t-il insisté. Il a salué l’appel du Président à tirer profit de la contribution des compétences médiatiques passées par le secteur pour l'enrichissement de la scène médiatique et la formation des jeunes journalistes. «La formation de base et la formation spécialisée et adaptée sont de mise pour un service public de qualité», dit-il.



Moralisation de la pratique journalistique



Pour sa part, le P Redouane Bouhidel, enseignant universitaire à la faculté des Sciences politiques d'Alger et politologue, a indiqué que le président de la République s’est engagé dans son programme électoral à accorder une priorité majeure à la communication. «Cela s’est concrétisé d’abord par l’organisation des entrevues avec les médias, qui tentent aujourd’hui de revenir à leur mission réelle, soit la médiation entre les responsables et les citoyens à travers un traitement objectif», soutient-il. L’enseignant universitaire est revenu sur les nominations d’un porte-parole de la présidence et d’un porte-parole du gouvernement. «Ce sont des postes de communication institutionnelle» a-t-il affirmé. Le plus important, selon le Pr Redouane Bouhidel, c’est la décision de mettre fin à l’anarchie dans le secteur. «L’objectif principal c’est la moralisation de la pratique journalistique, notamment suite à l’intensification des chaînes de télévision et de radio web et des sites électroniques sans support juridique. Ces décisions vont permettre de restaurer la confiance en les médias, car le citoyen s’oriente malheureusement aujourd’hui vers les réseaux sociaux». Concernant la création de chaines télévisées spécialisées, le Professeur a indiqué qu’il «vaut mieux tard que jamais. L’Algérie a besoin de récupérer son public. Une chaîne internationale va permettre de véhiculer l’image réelle de l’Algérie à l’étranger, à travers un produit algérien».

Neila Benrahal