M. Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement : Les prioritÃ©s de lâ€™ExÃ©cutif dÃ©finies

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, est revenu, hier, sur les différents ateliers lancés par le gouvernement.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Belhimer, a mis l’accent sur la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens à travers l’augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG) ainsi que la prise en charge des couches vulnérables de la société. Il a également souligné l’importance de préserver le système de protection sociale en intégrant les travailleurs du secteur informel.

Concernant le développement social, M. Belhimer a précisé qu'il englobe des domaines sensibles, tels que l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la culture et le sport.

Il a mis l’accent sur la nécessaire réhabilitation des filières des mathématiques et des sciences ainsi que l’amélioration de la gouvernance du système éducatif et la promotion du dialogue, pour prévenir les mouvements de grève répétitifs.

Concernant l'enseignement supérieur, le ministre a souligné que le plan d'action du gouvernement s'appuie sur «la formation d'élites et la création de pôles de recherche de référence qui permettent à l'Algérie de se positionner sur le marché mondial de la connaissance».

Le porte-parole a indiqué que l’action du gouvernement est aussi axée sur l'amélioration de la qualité de la formation et de l'enseignement technique, scientifique et technologique. Il met en relief l’impératif d’instaurer le baccalauréat professionnel compte tenu des résultats mitigés enregistrés particulièrement en matière d'artisanat et de métiers.

Dans le domaine de la santé, le ministre a souligné la nécessité d'humaniser l'activité sanitaire et met l’accent sur l’importance de l'amélioration effective de l'accueil et de la couverture sanitaire, notamment au niveau des services des urgences des hôpitaux d’où cette «exigence de rupture définitive avec des pratiques négatives».



Révision du cadre réglementaire du secteur de la communication



Pour le secteur de l’Information, le ministre a annoncé l'ouverture de plusieurs ateliers relatifs au renforcement du cadre référentiel et juridique pour regagner la confiance des citoyens dans le contenu des médias. Il s’agit également d’assurer l'équilibre entre liberté et responsabilité à travers un exercice serein de la liberté de la presse.

Le ministre a également fait part de la détermination du gouvernement d’encadrer l’ouverture médiatique sur la base du principe de la concurrence loyale caractérisant la presse écrite et l’audiovisuel tout en préservant les règles de pluralité et la compétitivité.

Il a également fait part de «la révision du cadre réglementaire du secteur de la communication afin de combler le vide juridique dont souffrent la presse électronique, la publicité et les chaînes de télévision privées», outre la régularisation de la presse écrite.

Le ministre a souligné la nécessité de donner «une nouvelle impulsion au développement des moyens technologiques et à la transition rapide vers la numérisation totale». Le ministre a certifié l’importance de réorganiser la communication institutionnelle, invitant les professionnels des médias à faire preuve de vigilance. Sur un autre volet, M. Belhimer a souligné l'importance «d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger par l’ouverture d’une chaîne de télévision internationale, en parallèle au renforcement du réseau des bureaux de l'Agence de presse. Il annonce également l'ouverture de deux autres nouvelles chaînes dédiées aux jeunes et aux activités parlementaires.

La réglementation de l'activité de sondage d'opinion et l’assainissement de la situation des revues et des magazines spécialisés figurent également parmi les ateliers ouverts par le gouvernement. Sur le volet économique, M. Belhimer a affirmé que le gouvernement ouvrera pour le renforcement de la diplomatie économique par la création de l'Agence de coopération et de développement. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, le ministre a souligné que «l'armée nationale populaire poursuivra ses missions constitutionnelles relatives à la défense et à la souveraineté nationale en déployant des efforts colossaux pour la modernisation et le renforcement de son professionnalisme et ces capacités».

Il mentionne que «le développement fort et progressif des ressources humaines et matérielles de l'armée sera proportionnel à l'ampleur de la menace provenant d’un environnement régional hostile».

Salima Ettouahria