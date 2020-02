Tizi-Ouzou : Appel Ã  la prÃ©servation du secteur public et du travail syndical

La redynamisation et la préservation du secteur public et la refondation du travail syndical ont été soulignés lundi à Tizi-Ouzou à l’occasion de la commémoration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et la nationalisation des hydrocarbures.

Lors d’une cérémonie de recueillement et d’un rassemblement de cadres syndicaux de l’Union de wilaya (UW), à la mémoire du martyr et fondateur de l'UGTA, Aissat Idir, au niveau de la zone industrielle Oued-Aissi, il a été rappelé «la symbolique de cette date pour le peuple et la nation algériens». Le secteur public, fruit de la nationalisation des hydrocarbures, «aujourd’hui en souffrance pour différentes raisons, doit faire l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics en l’intégrant dans une stratégie nationale afin de le redynamiser et lui faire retrouver sa place de locomotive de l’industrie nationale lourde pourvoyeuse d’emplois et de richesses», ont estimé les différents intervenants. Evoquant, à ce propos la situation des entreprises publiques au niveau de la wilaya, notamment l’ENIEM et L’ENEL de Fréha, les cadres syndicaux ont appelé les pouvoirs publics à «réagir en extrême urgence au mieux pour le dénouement de ces situations». «La nécessité de redynamiser l’action syndicale en l’adaptant aux besoins et à la réalité du monde du travail actuellement, et en même temps défendre les droits des travailleurs et préserver les intérêts de l’entreprise qui évolue dans un environnement mondialisé soumis à rude concurrence», a été également évoqué lors du rassemblement. Dans une déclaration rendue publique à l’occasion, l’UW a rappelé que celle-ci «incarne la lutte pour le recouvrement de la dignité contre la barbarie coloniale à travers la naissance de l’UGTA en 1956, ainsi que le recouvrement de la souveraineté sur les richesses du pays par la nationalisation des hydrocarbures en 1971». La création de l’UGTA, est-il ajouté, «répondait à un objectif stratégique de la révolution de se doter d’une organisation syndicale ayant pour mission de faire participer les travailleurs à la lutte de libération nationale, complétée par la nationalisation des hydrocarbures». Rendant aussi hommage à l’occasion, à l’ancien secrétaire général de l’organisation, Abdelhak Benhamouda, assassiné le 28 janvier 1997, qui avait, avec d’autres forces politiques créé le Comité national de sauvegarde de la nation (CNSA) «pour éviter l’effondrement de l’Etat», l’UW a salué leur «sacrifice qui illustre le dévouement et le sacrifice en payant le prix du sang durant la décennie 1990». Se disant, par ailleurs, «consciente» des enjeux de l’heure et des défis qui se dressent devant elle, l’UW affirme «rester à l’écoute de toutes les préoccupations des travailleurs appelant» à faire de cette date celle de «la refondation du combat syndical et de la consécration des libertés et de la justice sociale dans une Algérie nouvelle, prospère, libre et démocratique».

----------------------------

Recueillement à la mémoire d’Aïssat Idir

La célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a été marquée à Tizi-Ouzou par un recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle de Oued Aissi, à la mémoire d’Aissat Idir. L’hommage a été rendu par l’union de wilaya de l’UGTA, en présence des autorités locales, des élus, des membres des organisations des moudjahidine, fils et enfants de chouhada. L’Union rappelle que l’organisation a joué un rôle important durant la guerre de Libération nationale en mobilisant la classe ouvrière dans les rangs du FLN et de l’ALN. M. Kamel Limani, membre de l’Union de wilaya, a salué la décision du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, de supprimer l’impôt sur salaire au profit des travailleurs percevant un salaire mensuel ne dépassant pas 30.000 DA. De son côté, le Musée régional du moudjahid a organisé plusieurs activités avec la remise des prix aux élèves lauréats du concours sur l’histoire et la diffusion d’un documentaire sur le parcours d’Aissat Idir.

Bel. Adrar