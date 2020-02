SÃ©tif : Appui au programme du prÃ©sident

A Sétif, le double anniversaire de la naissance de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures a été célébré par un message d’hommage et de reconnaissance aux artisans de la liberté. Accompagné du président d’APW et des autorités locales, le wali Mohamed Belkateb s’est rendu au siège de l’union de wilaya de l’UGTA avant de se rendre au mémorial des martyrs ou une gerbe de fleurs est déposée. La commémoration s’est poursuivie à la cité universitaire Hachemi-Hocine ou plusieurs travailleurs ont été honorés. M. Rachid Medour, secrétaire de wilaya de l’UGTA, chargé de la gestion des conflits, rappelle le parcours de cette organisation depuis 1956 et l’œuvre militante déployée par des hommes et des femmes, à leur tête Aissat Idir. Il a réitéré l’attachement des syndicalistes aux principes de Novembre et à la consolidation des acquis historiques de l’Algérie avec la présence constante de cette organisation sur les fronts de la libération et de l’édification, soulignant son attachement à la construction d’une économie forte, génératrice de richesses et d’emplois. L’intervenant a rendu hommage à l’institution militaire et a fait état de la stabilité que connait le pays et réitère le soutien de l’UGTA au programme du président de la République. Le wali félicite les travailleurs et les appelle à œuvrer main dans la main pour construire l’Algérie nouvelle et propulser cette wilaya au rang qui lui sied au regard de ses potentialités et de ses ambitions..

F. Zoghbi