Le Premier ministre Ã  Hassi Messaoud : Â«Le dialogue, une voie salutaireÂ»

De nos envoyés spéciaux Fouad Irnatene et Billel



Dans un appel solennel à renforcer l’unité nationale et faire face aux défis dans le cadre d’une Algérie nouvelle, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné à l’adresse des travailleurs que le dialogue est la seule voie salutaire afin de concrétiser sereinement le développement socio-économique.

S’exprimant hier à partir de Hassi Messaoud, lors de la célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l’Union générale des travailleurs, le chef de l’Exécutif a souligné que cette date constitue un acquis irréversible pour l’Algérie à travers lequel sont convoquées les victoires du passé. Des prouesses, dit-il, qui devront stimuler les générations actuelles à construire une Algérie nouvelle. «Nous sommes engagés à suivre le même chemin et atteindre nos objectifs», a indiqué M. Djerad, et il est nécessaire de «mobiliser toutes nos énergies afin de faire face à cette nouvelle ère et dépasser les difficultés qui se présentent sur les plans interne et externe».



«La gestion transparente sera consacrée dans la nouvelle Constitution»



Le Premier ministre a insisté sur l’impératif de renforcer la démocratie, d’instaurer un Etat de droit, soulignant que le 22 février, date du début du Hirak, constitue une étape historique dans le processus de la nouvelle Algérie. M. Djerad promet une gestion transparente des institutions de l’Etat, laquelle sera consacrée dans la nouvelle loi fondamentale. Rappelant les potentialités dont dispose notre pays, le chef de l’Exécutif dira qu’ «on peut atteindre le statut de pays émergent dans un avenir proche». Pour le volet énergétique, M. Djerad rappelle le potentiel existant en pétrochimie, appelant à accompagner cette filière pour satisfaire les besoins nationaux et à aller vers l’exportation. Il préconise dans ce sens un meilleur développement des énergies renouvelables précisant que l’Algérie pourra y jouer un rôle pionnier, la nouvelle orientation économique du pays visant à se débarrasser définitivement de la rente pétrolière. Pour ce faire, M. Djerad indique que le gouvernement a préparé une stratégie de transition énergétique douce avec la réalisation de 16.000 mégawatts à l’horizon 2035 dont 4.000 MW en 2024 en première phase. Un programme qui permettra d’économiser 240 milliards de m3 de gaz naturel. Il indiquera que le nouveau paradigme économique mettra en valeur tous les secteurs porteurs de valeur ajoutée comme l’agriculture et le tourisme. «Nous relèverons le défi, l’Algérien ne manque pas de génie», enchaîne M. Djerad. Il ajoutera que la force d’un pays se résume à sa capacité compétitive, précisant que le monde d’aujourd’hui impose une équation : suivre ou disparaître. A ce sujet, l’Algérie doit s’intégrer dans l’économie mondiale. Par ailleurs, le premier ministre rappelle les mesures prises par le gouvernement pour protéger le pouvoir d’achat du citoyen, dont la révision du Snmg, annoncant que les produits de large consommation ne connaîtront aucune hausse.



Sécurité énergétique : les atouts de Sonatrach



De son côté, Toufik Hekkar, Pdg de Sonatrach dira que cette date constitue «un 1er novembre économique», une réussite qui n’est pas le fruit du hasard, mais une œuvre dont les fondements avaient pour noms vigilance, éveil, planification. Rappelant le travail effectué, dont l’information qui était un atout décisif pour nos aînés, M. Hekkar dira que cette nationalisation a consolidé l’indépendance de l’Algérie sur le plan économique et a permis à d’autres pays comme la Libye, l’Irak de s’en inspirer. Evoquant la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le premier responsable de Sonatrach affirme qu’il s’agit d’un texte transparent et responsable. Quant au rôle énergétique de l’Algérie, notamment depuis la réunion d’Alger en 2016 qui a plafonné la production, M. Hekkar précise que ce rôle se renforce au fil des jours. Relevant la nécessité de mener à bon port le train de la transition énergétique, l’orateur appelle à une vigilance dans la mise en place de stratégies. Quant au groupe qu’il dirige, il indique que Sonatrach compte relever un défi multiple lié à la qualification de la ressource humaine, élargir la recherche et l’exploration, développer les chaînes des industries de transformation et, par dessus tout, garantir une sécurité énergétique à long terme. Quant à Salim Labatcha, secrétaire général de l’Ugta, il estime que le changement acquis permettra de nouvelles mutations dans divers domaines et est soutenu par la Centrale syndicale. Il précise que l’Algérie nouvelle, consacrée par l’élection présidentielle, sera celle d’où seront bannis la corruption et la bureaucratie.



Ugta : l’Algérie nouvelle nécessite, la mobilisation de tous



A propos de la célébration, le premier responsable de l’Ugta souligne que c’est un hommage au patriotisme des hommes et à leurs sacrifices. S’agissant du Hirak, l’intervenant précise qu’«il renforce le lien entre les citoyens, leur armée et les institutions de l’Etat, et a permis de libérer l’Algérie des mains de la Issaba et des forces anticonstitutionnelles qui ont menacé l’unité nationale». Brandissant l’engagement des travailleurs à accompagner l’Etat dans sa mission et à dépasser la crise multiforme, M. Labatcha relève que le plan d’action du gouvernement a répondu à certaines revendications de l’Ugta. Il rappelle les principales orientations et instructions du Président Tebboune à préserver la production, les travailleurs à faibles revenus, ainsi que de favoriser un dialogue sans exclusion. «Ces mesures nous ouvrent des perspectives», a-t-il dit. Evoquant le récent limogeage du premier responsable de l’opérateur téléphonique Ooredoo, l’orateur «salue la décision du Président qui a préservé non seulement 900 travailleurs, mais autant de familles». Pour l’avenir de l’Ugta, il annonce un changement qui «signera la fin des instructions par téléphone», indiquant que seul le résultat de l’urne comptera et la compétence règnera comme l’unique critère à tous les niveaux de la responsabilité syndicale. Notons que le Premier ministre a inauguré la station de compression et de réinjection du gaz ZCNA au nord de la ville de Hassi R’mel, dont la mise en service provisoire a été effectuée en janvier dernier. Cette station offre une capacité de 24 millions de mètres cubes de gaz traité, dont 16 millions sont consacrés à la compression en assistant les puits de pétrole brut à faible pression pour améliorer la production. Les 8 millions restants sont destinés à la commercialisation.

A l’adresse des travailleurs du site, Abdelaziz Djerad signifie que leur mission constitue une œuvre de nationalisme et de patriotisme.

F. I.