Transition Ã©nergÃ©tique : M. Djerad exhorte Sonatrach Ã  relever le challenge

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rendu, hier à Alger, un vibrant hommage aux défunts Abdelhak Benhamouda et Houari Boumediène. Le Premier ministre a exhorté les raffineries de Sonatrach à servir à la fois de modèle et de précurseur du processus de transition énergétique, l’un des principaux axes du Plan d’action du gouvernement. «Nous sommes face au challenge de la transition énergétique qui recommande une meilleure utilisation des énergies renouvelables», a-t-il soutenu lors de sa visite de la raffinerie de Sidi Arcine à Baraki, accompagné de plusieurs ministres.

M. Djerad a également procédé à l’inauguration de nouvelles unités acquises par la raffinerie, qui sont d’un impact certain autant en matière d’augmentation du traitement du pétrole brut qu’en termes d’accroissement de la production de carburant. Il s’est enquis également des conditions de sécurité au niveau de cette installation énergétique de même que ses capacités de stockage. Ainsi, et au volet de la sécurité, les responsables de la raffinerie ont mis en relief les mesures mises en place. Quant au stockage, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé que les capacités permettront d’atteindre 30 jours de stockage de carburant à partir de 2023.

D’une capacité de production globale de 3,6 tonnes de carburant annuellement, la raffinerie inscrit parmi ses objectifs à court terme la réalisation d’un excédent en gasoil et en essence à partir de 2024. De quoi favoriser l’option d’exportation de ces produits indispensables à partir de cette même échéance, indiquent ses responsables. Qualifiée de «véritable acquis» par le Premier ministre, elle est le fruit d’un partenariat entre Sonatrach et l’entreprise chinoise China Petroleum Engineering and Construction.



La valorisation des compétences, une véritable richesse



M. Djerad a mis l’accent sur la valorisation des compétences humaines inscrite, assure-t-il, au premier rang des objectifs que s’assigne le gouvernement. «La véritable richesse réside dans la ressource humaine qui saura consacrer un saut qualitatif en matière de développement dans le cadre de la dynamique d’instauration de l’Algérie nouvelle». Un tel objectif ne pourrait toutefois se muer en réalité palpable sans «la réhabilitation de la valeur du travail qui demeure la base de tout développement», a-t-il indiqué. Il assure aussi que le projet de renouveau national portant instauration d’une nouvelle République sera au service de l’ensemble des Algériens, sans exclusion aucune. M. Djerad a rendu un vibrant hommage au défunt Abdelhak Benhamouda, symbole de l’action syndicale tout comme il a salué la mémoire du défunt président Houari Boumediène qui, dit-il, «a marqué de son empreinte le développement de l’Algérie et a consolidé sa souveraineté par la nationalisation des hydrocarbures». Le Premier ministre a tenu à mettre en valeur la coopération de l’Algérie avec ses partenaires axée sur la promotion des relations économiques préservant la souveraineté de l’Algérie. Avec la Chine, il a plaidé pour un modèle de coopération équilibré appelé à se développer davantage.

Sonatrach se dote de trois nouveaux méthaniers



Avant de se rendre à la raffinerie de Sidi Arcine, le Premier ministre a présidé au port d'Alger la cérémonie d'acquisition par Sonatrach de deux méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et d’un pétrolier de 46.000 tonnes baptisé In-Ecker.

Ces acquisitions s’ajoutent aux deux navires méthaniers le LNG Tessala et le LNG Ougarta d’une capacité de 171.800 m3 chacun acquis en 2017 et 2018 et exploités par Sonatrach pour l’exportation du gaz naturel liquéfié GNL.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de développement du groupe Sonatrach et la consolidation de sa position en matière de transport d’hydrocarbures. Les trois nouvelles unités permettront de réduire les dépenses induites par les affrètements évitant, par conséquent à Naftal d’être dépendant des aléas liés à l’indisponibilité des navires.

Karim Aoudia