Affaire de corruption dans la filiÃ¨re agroalimentaire : Le PDG du groupe Metidji et son frÃ¨re en dÃ©tention provisoire

La justice est passée à une vitesse supérieure dans les affaires de corruption. Alors que les instructions judiciaires dans les dossiers liés à la corruption dans la filière du montage automobile sont en phase d’achèvement, les juges d’instruction au niveau du pôle judiciaire spécialisé se penchent sur la corruption dans la filière agroalimentaire. La justice a examiné en premier lieu l’affaire du patron du groupe Benamor écroué avec son frère et des ex-cadres.

Cinq personnes ont été placées dans la matinée d’hier en détention provisoire par le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé, dans l’affaire de l’homme d’affaires et P-DG du groupe Metidji.

Selon des sources judiciaires, le P-DG du groupe agroalimentaire privé, Metidji Mansour Hocine, son associé et frère, M'hamed Zoubir Metidji, directeur général adjoint du groupe et président de la Fédération équestre algérienne, ainsi que Mokhtar Reguig, ex-directeur du protocole à la présidence de la République, (limogé le 17 avril 2019) et Ahmed A., ont été placés sous mandat de dépôt. De même, le patron de l’ETRHB, Ali Haddad, en détention provisoire à El Harrach, a été de nouveau placé sous mandat de dépôt dans cette nouvelle affaire. Cinq autres personnes ont été mises en cause et placées sous contrôle judiciaire, parmi elles, le directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Mohamed Belabdi, deux anciens DG de l’OAIC à l’Ouest et des cadres de banques publiques. L’instruction judiciaire a été ouverte, suite à une enquête préliminaire menée par les enquêteurs de la Section de recherches du Groupement territorial de la GN d’Alger.

Après plus de 12 heures d’auditions, le patron du groupe Metidji et son frère ont été inculpés pour enrichissement illicite, transfert illicite de capitaux vers l’étranger, blanchiment d’argent, financement illicite de la campagne électorale du 5e mandat du Président sortant, complicité de dilapidation de deniers publics et détournement du foncier industriel et violation de la réglementation des marchés publics, alors que Mokhtar Reguig est poursuivi pour trafic d’influence. Lors du procès des hauts responsables poursuivis dans le cadre de la corruption dans la filière de montage automobile, Ali Haddad avait fait état d’une liste d’hommes d’affaires qui avaient participé au financement de la campagne électorale du 5e mandat, citant parmi eux le patron du groupe Metidji, son vice-président au sein de l’organisation patronale, qui, selon lui, a remis la somme de 10 millions de DA. Des personnes morales, des entreprises appartenant aux principaux prévenus, sont poursuivies dans ce dossier dont le Comptoir du Maghreb, les Grands Moulins du Dahra, les Moulins de la Chorfa et la Maïserie de la Tafna. Il a également bénéficié d'un terrain agricole de plus de 40 hectares à Kheir Eddine, dans la wilaya de Mostaganem. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs ex-hauts responsables sont mis en cause, dont certains sont en détention provisoire pour octroi d’indus privilèges à autrui en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir, abus de fonction, changement de la vocation agricole d’une terre agricole, atteinte au domaine national et à l’état naturel du littoral.

