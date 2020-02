Conseil constitutionnel : Promouvoir davantage les droits et libertÃ©s

Les participants au Colloque international sur la justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés, organisé hier au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, ont appelé à la nécessité de promouvoir davantage les droits et libertés, à travers la mise en place de mécanismes efficients.

Les intervenants à ce colloque, organisé en marge de la commémoration du 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel, ont souligné le rôle important des conseils constitutionnels, des cours suprêmes et des tribunaux qui ont la charge de contrôler et de veiller à l’application de ces droits.

Dans son intervention, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en exergue la place privilégiée accordée à l’être humain dans l’islam, en garantissant ses droits et en préservant ses libertés.

«L’islam est fondé sur la justice et l’égalité, sans aucune discrimination de genre, de couleur ou de religion», a souligné M. Belmehdi, qui a exprimé son profond regret quant aux violations flagrantes des droits de l’homme constatées dans le monde, en dépit de l’existence de plusieurs conventions internationales.

Selon le ministre, les défis majeurs auxquels doit faire face l'humanité consistent en la lutte contre toutes formes de racisme, d’inégalité et de haine, précisant que l’islam est une religion qui prône la justice. «La justice constitue la plus forte de toutes les armées», a-t-il dit, appelant à une constitution humaine qui garantira à l’humanité la promotion des droits et libertés et sera à même de préserver sa dignité.

Akram Aaref Mssaada, membre de la Cour constitutionnelle jordanienne, représentant des Cours et Conseils constitutionnels arabes, a indiqué que les droits de l’homme et les libertés sont des principes puisés de la chari’a.

«La religion musulmane constitue la première Constitution qui a consacré l’égalité en termes de droits de l’homme sans distinction», a expliqué Akram Aaref Mssaada, qui a présenté l’historique de la justice constitutionnelle.

Il a fait savoir que la majorité des pays arabes ont opté pour le modèle européen, à travers l’adoption du contrôle constitutionnel dans l’application des droits et libertés, précisant que ces mécanismes diffèrent d’un pays à l’autre. «Certains pays ont institué des cours constitutionnelles, à l’image de l’Egypte et des Emirats arabes unis et d’autres des conseils constitutionnels, comme c’est le cas pour l’Algérie», a-t-il expliqué.

Le colloque, qui a vu la participation des présidents et des chefs de délégation des Cours et Conseils constitutionnels de plusieurs pays arabes et africains, a été une occasion d’échanger les expériences dans ce domaine et d’évoquer la place de la justice constitutionnelle dans la promotion des droits de l’homme.

Une table ronde sur le thème de l’apport de la justice constitutionnelle à la paix sociale au sein de l’Etat a été organisée au cours de cette deuxième journée de commémoration du 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel.

Kamélia Hadjib