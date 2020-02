M. Arezki Berraki rÃ©unit les cadres de son secteur : Â«AmÃ©liorer le service public de lâ€™eauÂ»

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a présidé, hier, au centre de formation de l’Algérienne des eaux (ADE) d’Alger, une rencontre nationale des cadres du secteur, au cours de laquelle les participants se sont attardés sur tous les projets réalisés ou en cours, afin d’en finir avec les obstacles qui freinent la réalisation des objectifs tracés.

M. Arezki Berraki a tenu, à ce propos, à rappeler à ses cadres l’engagement n° 30, inscrit au titre du projet de plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, qui se fixe comme objectif l'intensification des efforts pour améliorer l’accès du citoyen à l’eau potable.

Il a rappelé l’engagement du Président Tebboune à en finir avec les coupures d’eau et à garantir un accès équitable des citoyens aux différents services de l’eau, «une priorité du gouvernement pour les cinq années à venir», a-t-il déclaré. Le ministre a insisté sur l’importance de l’amélioration du service public de l’eau mais aussi sur l’impératif d’éradiquer définitivement les difficultés que rencontrent les citoyens habitant les zones d’ombre, comme qualifiées par le président de la République, qui comprennent les régions montagneuses, rurales, ainsi que les régions frontalières. M. Berraki saisira l’occasion pour appeler les directeurs de wilaya du secteur à consolider la coopération avec les services locaux de la santé, du commerce, de l’environnement, de l’agriculture, et des collectivités locales afin qu’ils «contribuent efficacement» au sein des commissions de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), insistant sur la mise en place de mécanismes d’échange d’informations. Toujours dans le domaine de l’amélioration de la qualité de service public de l’eau, le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence des projets de transfert des activités des services chargés de la gestion des ressources en eau des communes vers l’Algérienne des eaux et l’Office national de l’assainissement. Cela doit être accompagné, souligne-t-il, par la «réhabilitation des réseaux et des équipements». «2020 devra être l’année de la concrétisation du projet du guichet unique pour répondre à la demande exprimée en matière d’exploitation des ressources en eau, particulièrement en ce qui concerne les autorisations de forage et d’exploration. Nous devons absolument rompre avec les mécanismes de travail actuels pour réaliser un véritable développement dans la gestion du service public d'eau potable», a-t-il déclaré. A propos des objectifs tracés par le secteur pour faire face au gaspillage de la ressource hydrique, il a souligné que les services de l’eau œuvreront pour arriver à réduire, avant la fin de cette année, à 7% les fuites d’eau et à lutter contre les raccordements illicites auxquels les citoyens recourent pour leurs besoins ménagers ou l’irrigation des terres agricoles. M. Berraki ajoutera que certains citoyens volent de l’eau à des fins industrielles et plaidera pour la mise en place de mécanismes efficaces pour «intervenir avec célérité» contre ces agissements et punir les auteurs. Le ministre des Ressources en eau a, également, mis en exergue l’importance de contrecarrer efficacement les raccordements illicite et de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour freiner l’extension urbaine dans les zones sujettes aux inondations, tout en assurant le curage des oueds.

Abordant la production nationale d’eau potable, il a révélé que, chaque année, son secteur produit pas moins de 3,6 millions de m3 d’eau, une quantité qui n’assure pas le volume journalier requis pour chaque citoyen en raison des insuffisances du rendement du réseau qui ne dépassent pas les 50% des quantités produites et facturées.

Mohamed Mendaci