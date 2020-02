M. Kamel Nasri, ministre de lâ€™habitat, de lâ€™urbanisme et de la ville : Â«Le logement, une prioritÃ© du gouvernement

«Des mécanismes seront mis en place pour encourager les propriétaires à louer leurs biens à des prix raisonnables, en vue de faciliter l’accès au logement», a affirmé, hier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

M. Kamel Nasri a fait savoir, à cet effet, qu’une feuille de route a été tracée pour améliorer le quotidien des Algériens, notamment en matière de logement. «Il s’agit d’un plan quinquennal, s’étalant de 2020 à 2024, qui comprend la construction d’un million de logements toutes formules confondues», a-t-il précisé, affirmant que 60% de ce programme est destiné aux zones rurales et enclavées, ce qui permettra une «distribution équitable» du logement. «Le gouvernement accorde une priorité fondamentale à ce dossier, pour que le citoyen puisse vivre dans des conditions dignes. La réalisation d’un million de logements sera donc exécutée rapidement pour améliorer les conditions sociales de nos compatriotes», a-t-il déclaré.

Sur un autre registre, le ministre s’est engagé à mettre fin, dans les plus brefs délais, à l’habitat précaire, comme promis par le président de la République, indiquant qu’un partenariat public-privé dans la construction d’ensembles immobiliers pourrait être envisagé.

Concernant l’AADL, M. Nasri a révélé que pas moins de 70.000 logements seront lancés prochainement dans tout le pays, permettant, par conséquent, de booster la croissance économique et la création d’emplois. Il annoncera, dans ce sillage, que le précédent programme de construction de 560.000 logements, en cours de réalisation, connaîtra une accélération des travaux. «Une lutte implacable sera menée contre toutes formes de fraude. La priorité sera, dans un premier temps, accordée aux faibles revenus», a-t-il assuré.

Le ministre a rappelé que le logement promotionnel public (LPP) est réservé aux cadres qui ont un certain revenu et souligné que cette formule, qui englobe 50.000 logements, a connu un certain retard en raison du problème de foncier.

En ce qui concerne le logement social participatif (LSP), il a affirmé que plus de 4.000 familles ont bénéficié de cette formule. M. Nasri, a, néanmoins, reconnu que la gestion de ce programme «est à revoir car ayant engendré beaucoup de désagréments» aux bénéficiaires. «Avec la collaboration des bénéficiaires, nous sommes en train de dépasser les problèmes inhérents aux autorités locales», a-t-il assuré, avant d’affirmer que la formule du logement participatif aidé (LPA) ne connaîtra pas les couacs que connaît le LSP.

Le ministre de l’Habitat a mis, par ailleurs, en évidence le fait que le président de la République a appelé à l’unification du Fichier national du logement qui compte aujourd’hui 8 millions d’inscrits. «Cependant, soutient-il, ce fichier national peut être amélioré afin de pouvoir prendre en compte l’ensemble des données qui peuvent nous échapper.» M. Nasri est revenu, en outre, sur la loi d’orientation de la ville, annonçant que ce texte sera enrichi pour le «mettre en phase avec les derniers développements». Il soulignera que la loi de régulation de la construction y sera intégrée. «Il est impératif d’unifier le cadre juridique en rapport avec le domaine de la construction, pour qu’il soit facile à appliquer, et permettre, ainsi, un meilleur contrôle des opérations», a-t-il indiqué, affirmant vouloir une loi consensuelle, rassemblant l’ensemble des partenaires concernés. Il a appelé au respect des différents cahiers des charges inscrits.

«Des démarches ont été entreprises pour s’assurer que le citoyen ait un logement aux normes. Je donnerai aujourd’hui (hier), à l’occasion d’une réunion regroupant l’ensemble des responsables du secteur, des instructions fermes pour l’application du plan du gouvernement en matière de logement», a-t-il conclu.

Sami Kaidi