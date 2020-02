USM Alger 0 - MC Alger 1 : Le Mouloudia en seconde pÃ©riode

Sans vraiment briller, dans un confrontation d’un niveau assez moyen, avec une mi-temps pour chaque formation, le MCA est parvenu à prendre le dessus sur le voisin, USMA. L’unique réalisation de cette partie, très équilibrée dans l’ensemble, est signée Frioui (60’).

Ce derby de la capitale a démarré sur des chapeaux de roue. Adoptant un schéma tactique plutôt offensif (4-3-3) et un jeu direct porté sur les balles en profondeur surtout, le Mouloudia a été le premier à ouvrir les hostilités. 1’, Hachoud tente un tir à la limite de la surface, mais le cuir passe à peine au-dessus de la transversale.

Les Rouge et Noir n’ont pas tardé à répliquer. Evoluant dans une configuration de prudence (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1), avec un bloc équipe relativement médian, les protégés de Dziri se sont distingués par un jeu un peu plus élaboré. En gagnant la bataille du milieu, durant le premier half, ils sont parvenus à se créer plus d’occasions. 2’, le tir de Mahious passe tout près. 13’, Benhamouda, à l’entrée de la surface, se joue de la défense, mais ne parvient pas à cadrer. 25’, Toual se couche pour capter le coup franc de Meftah. Juste avant la pause, le heading de Benkhlifa a failli faire mouche. La seconde période a repris en force aussi, avec un peu plus de détermination de la part des deux teams. En inversant le triangle au milieu du terrain, le Doyen a rééquilibré les débats, quelque peu. Nekkache, lui répond rapidement. 54’, d’un contrôle orienté, l’attaquant du MCA se débarrasse d’Oukal et se pointe dans la surface. Il ne parvient cependant pas à cadrer. 59’, le tir de Benaldjia au premier poteau effleure le poteau droit de Mansouri. Le Mouloudia pousse de plus belle et parvient à ouvrir la marque à l’heure de jeu. Le tir lointain de Bourdim est repoussé par le poteau droit, la balle revient dans les pieds de Frioui qui trompe en toute quiétude le gardien. Après cette réalisation, le MCA a continué à mettre la pression sur le camp adverse.

L’USM Alger n’avait visiblement pas les moyens de revenir à la marque. Les poulains de Dziri ont été très affectés par le but du MCA. Ces derniers n’ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif du MCA, malgré quelques tentatives timides. 75’, la balle de Hachoud à failli tromper la vigilance de Mansouri, qui écarte en corner. 79’, le coup franc de Bourdim est repoussé pas la transversale. Le coach Neghiz, qui a bénéficié d’une dérogation spéciale pour diriger son équipe sur le banc à l’occasion de ce derby, débute ainsi son aventure avec le MCA par une victoire. Un petit mais précieux succès qui permet au Mouloudia de reprendre la position de dauphin, avec un match en moins face au PAC.

Rédha M.