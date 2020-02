Dans la lucarne : Les arbitres, le centre dâ€™intÃ©rÃªt

Les championnats d’Algérie, dans les deux divisions d’élite, avancent bien et ce malgré quelques «grincements» dans la «machine». Il faut dire que ce n’est pas facile de faire fonctionner le championnat professionnel très décrié et surtout confronté à beaucoup de problèmes surtout financiers. On peut même dire qu’il était et reste le «nerf de la guerre». De plus les modifications apportées au système de compétition ne rassurent pas les uns et les autres. Nombreux sont ceux qui ignorent de quoi sera fait le paysage sportif de notre football la saison prochaine. Ce ne sera nullement une simple sinécure, notamment sa gestion. En attendant, les arbitres sont, d’année en année, des pions importants quant à la bonne marche de nos compétitions sportives. Il faut dire que dans ce cadre, les avis les concernant sont partagés, certains les qualifient de «corrects» et d’autres non. Les scènes incroyables d’arbitres battus à mort que nous avons vues dernièrement avec nous choquent encore ; on ne peut justifier de tels comportements. Cette violence à l’égard des arbitres reste vraiment incompréhensible. Elle fait partie des aspects antisportifs qu’il faut combattre sans rémission. C’est vrai qu’il y a des erreurs d’arbitrage dans certaines rencontres, mais ce n’est pas une raison pour attenter à leur intégrité physique. Dans ce cas, il faudra chercher avec une «loupe» l’éthique sportive. Le président de la LFP n’a pas nié l’existence d’erreurs d’arbitrage. Là, il a affirmé que «les arbitres qui commettent des erreurs qui ont une incidence sur le résultat d’un match seront sanctionnés, ainsi que les présidents de clubs et les joueurs». C’est vrai qu’il ne tolère pas ces agressions, mais il ne se laissera pas amadouer lorsqu’il s’agit «d’erreurs flagrantes» d’arbitrage et appliquera le barème disciplinaire. C’est une manière de faire pour que tout se déroule sans parti pris d’aucune sorte et ainsi éviter les éventuels débordements qui ne font pas honneur à notre football. Que tout se déroule dans le fair-play, c’est le vœu de tous !

Hamid Gharbi