ESS : Lâ€™Entente se remet Ã  rÃªver

Doucement mais sûrement, l’Entente de Sétif a réussi une remontée spectaculaire au classement. Troisième au classement à l’issue de la 19e journée de la Ligue-1, l’Aigle Noir n’est plus qu’à six unités du leader, le CRB.

L’Entente de Sétif a réussi une belle opération en allant s’imposer, samedi dernier, sur le terrain du NC Megra (0-1). Cette victoire à l’extérieur a permis aux Sétifiens de se hisser à la troisième place du classement (30 points), juste derrière la JSK (32 points) et le CRB (36 points).

La défaite de ce dernier à Biskra a incontestablement fait les affaires de ses deux poursuivants immédiats qui se sont mis à croire de plus en plus au titre. Mais au-delà de cette ambition nouvelle, du reste légitime, c’est le parcours de l’ES Sétif qui interpelle. Alors que le club sétifien débutait mal la saison, flirtant même avec les profondeurs du classement, il a fini par se redéployer et se remettre, au fil des matches, à gagner et à redevenir un gros bras de la Ligue-1.

Il faut dire que cette ascension, l’Entente la doit aussi à son entraîneur, El Kouki, qui a réussi en un temps record à redonner une identité à un groupe qui se cherchait encore. Avec du travail, de la rigueur et beaucoup d’audace, le coach tunisien a réussi à mettre en place une équipe concurrente qui réalise depuis la reprise l’un des meilleurs parcours en Ligue-1. Également qualifiée en Coupe d’Algérie aux dépends du CSC, l’Entente a toutes les raisons de croire en une saison faste. Il est vrai que le parcours est encore long, mais il n’en demeure pas moins que si la bande à El Kouki parvenait à maintenir ce rythme jusqu’à la fin, elle a toutes les chances de finir en apothéose.

Même en ayant perdu la plupart de ses cadres et sans avoir fait de folies sur le marché des transfert, l’ESS a un groupe aujourd’hui qui a du caractère. L’enchaînement des bons résultats a fait asseoir naturellement un climat de confiance qui fait que l’équipe joue à son meilleur niveau. Aux joueurs de prolonger cette série le plus longtemps possible…

Amar B.