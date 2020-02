Poste et tÃ©lÃ©communications : prise en charge de la couverture des zones dâ€™ombre

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar, a annoncé hier à Tissemsilt que son département prendra en charge au cours de cette année la couverture des zones d’ombre à travers le territoire national par les services de la poste et des télécommunications.

Le ministre a souligné, dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection à la wilaya de Tissemsilt, que son département ministériel «garantira la couverture des zones d’ombre par les services postaux et des télécommunications, notamment à travers la connexion aux réseaux téléphoniques fixes et mobiles, ainsi que l’Internet». Brahim Boumezar a indiqué que «les opérateurs de la téléphonie mobile ont été instruits pour assurer une complémentarité entre eux pour élargir la couverture de ce service de communication et couvrir les zones reculés du pays, dont les zones montagneuses rurales de la wilaya de Tissemsilt, ce qui permettra de désenclaver ses citoyens», ajoutant que l’opération en question peut être financée par la caisse de service global de son ministère.

Le ministre a souligné que son département ministériel considère «le raccordement des écoles primaires des régions enclavées du pays au réseau Internet comme une priorité et ce, dans le cadre de ses efforts visant à encourager les élèves du cycle primaire à utiliser les nouvelles technologies dans l’aspect pédagogique et éducatif». D'autre part, M. Boumezar a annoncé que «des concertations sont en cours avec l'entreprise Algérie télécom satellite pour l’exploitation du satellite algérien «Alcomsat1» pour «relier, au moment opportun, plusieurs zones du pays au réseau Internet». Le ministre a indiqué, lors de sa visite d’inspection des structures de la poste et des télécommunications, qu’une opération est en voie d’étude, actuellement, pour permettre aux futurs pèlerins de bénéficier des services financiers au niveau des bureaux de poste, au niveau des zones urbaines et rurales. Brahim Boumezar a appelé les responsables de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya à coordonner impérativement avec les secteurs du bâtiment et des travaux publics afin de doter les chantiers des logements en réalisation en fibres optiques en vue de faire bénéficier les citoyens des services du téléphone fixe et d’Internet. Le ministre a, par ailleurs, donné le coup d’envoi pour la réalisation d’une station de base pour l’Internet à haut débit de 4e génération au niveau de la zone de «Elabias», dans la commune de Lerjam, avant de s'enquérir de l'état des bureaux de poste qui ont bénéficié d’opérations de réhabilitation à Bordj Bounâama, Lazharia, Layoune et Douar Ghezlia (Lerjam), ainsi que la recette principale du chef-lieu de wilaya. Le ministre s’est également enquis des prestations du centre de télécommunications de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya, avant d'inspecter le chantier de réhabilitation de l’ancien bureau de poste de Theniat El-Had et suivre un exposé sur la situation du secteur dans la région.