Oran-Invest-Expo 2020 : Participation de 80 exposants

Plus de 80 exposants nationaux et étrangers sont attendus à la deuxième édition du Salon de l’investissement dans les secteurs de l’industrie, le bâtiment, les travaux publics et la logistique d’Oran ‘‘Oran-Invest-Expo 2020’’ qui se tiendra du 26 février au 2 mars prochains au Palais des expositions et des manifestations économiques.

Selon les organisateurs, cette manifestation regroupe trois salons thématiques, à savoir, l’investissement dans l’immobilier, le bâtiment et les travaux publics, dans l’industrie et la sous-traitance et enfin celui des transports et de la logistique.

Ces salons se croisent dans un même objectif, celui de créer une synergie et un espace d’échange entre les professionnels, dont l’échange opérationnel constitue un élément clé dans le développement économique, ont-ils souligné.

«L’idée novatrice de regrouper ces trois salons dans un même événement répond, en effet, au souci d’assurer un espace d’échange optimal entre les professionnels, vu l’importance de l’intersectorialité dans le développement d’une économie productive, diversifiée et affranchie de la rente pétrolière», expliquent les promoteurs de l’évènement.

Des entreprises publiques et privées représentant plusieurs pays, dont la Tunisie, le Canada, la Turquie, la Chine et la Belgique participent à cette manifestation qui se veut «une opportunité de mise en relations d’affaires, d’échange et d’investissement et d’enclencher ainsi un processus de concrétisation de projets dans les secteurs concernés», lit-on dans un document remis à la presse. ‘‘Oran-Invest-Expo 2020’’ est organisé par l’entreprise Sunflower-Communication, qui compte à son actif déjà plusieurs évènements économiques dans différentes régions, avec la collaboration de plusieurs organismes institutionnels, dont l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur, l’Agence nationale de développement de l’investissement et les Chambres de commerce et d’industrie d’Alger et d’Oran. Les organisateurs proposent, en marge de ce salon, un espace de débat et d’échanges entre des professionnels, experts et représentants des autorités nationales et locales.

Ainsi, l’on croit savoir que plusieurs conférences-débat sont inscrites au programme autour de différentes thématiques en relation avec des questions liées essentiellement aux moyens d’assainir le climat des affaires et de faciliter les modalités d’investissement à différents niveaux, dont le foncier industriel, le cadre législatif, la fiscalité, le financement, etc.

Amel Saher