Une mission Ã©conomique britannique de haut niveau Ã  Alger : Explorer les opportunitÃ©s de partenariat

Conduite conjointement par le cabinet de conseil en développement DMA et Oxford Business Group, le Cabinet de recherche économique et de conseils, une mission économique britannique de haut niveau est attendue, aujourd’hui, à Alger, dans le cadre de la conférence intitulée «Algeria Trade Investment».

Durant les deux jours, durée prévue au titre du séjour dans notre pays de cette mission d’affaires, plusieurs aspects de la coopération seront abordés par les deux parties, notamment en matière d’opportunités d’investissement et de partenariat. Selon les organisateurs de cet évènement qui fait suite à une série de visites d’officielles britanniques en Algérie, il sera question de plancher sur «les opportunités d’affaires en Algérie, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement», come l’indique d’ailleurs l’intitulé de la conférence. Une initiative encouragée, précisent-ils, par «la bonne volonté» et «l’engagement» dont ont fait part récemment les nouveaux dirigeants du pays quant à encourager les investissements directs étrangers (IDE). Aussi, cette mission constitue «une nouvelle chance» pour relancer les discussions économiques avec l’Algérie, soulignent-ils. Cette mission, qui est censée contribuer à élargir les domaines de la coopération bilatérale, prévoit «des séances d’information économique», des initiatives «de réseautage avec des entreprises locales et internationales et des tables rondes axées sur les secteurs clés de la croissance économique». A cet effet, les ministères de l’Industrie et des Mines, de l’Agriculture, du Tourisme, du Commerce, des représentants du Premier ministère et du Forum des chefs d’entreprise (FCE) seront présents à la conférence «Algeria Trade Investment» qui sera soldée par la signature de plusieurs contrats et joint-ventures à l’issue des rencontres B2B programmées d’avance entre les entreprises des deux pays. Le programme de la conférence prévoit, pour l’occasion, une série d’interventions notamment sur le cadre juridique régissant l’investissement en Algérie, les garanties prévues par la loi, la fiscalité, le transfert de technologies et les contraintes que rencontrent les entreprises des deux pays dans le domaine de l’investissement et le commerce. Le Royaume-Uni, qui est le dixième partenaire économique et neuvième client mondial de l’Algérie, et qui occupe la deuxième place en matière d’approvisionnement du marché algérien, n’a de cesse exprimé sa disponibilité à œuvrer dans le sens de l'élargissement de ses relations économiques avec notre pays et à l'établissement d’un partenariat diversifié.

Une orientation réitérée lors des entretiens, qui se sont déroulés en janvier dernier, entre le ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, et l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement, M. Philip Parham. Ce dernier a exprimé, pour la circonstance, «la volonté de son pays, après sa sortie de l’Union européenne (Brexit), d’élargir et de développer son partenariat avec les Etats auxquels il est lié par des partenariats économiques importants, comme l’Algérie» qui demeure «un partenaire stratégique dans le continent africain», pour reprendre les propos de l’ambassadeur britannique à Alger, M. Barry Lowen.

D. Akila