Grand angle : Le grand coup de Bernie Sanders

Est-il possible qu’un socialiste soit élu à la tête de la première puissance mondiale ? Le scénario, aussi improbable qu’il puisse paraître aux Etats-Unis, communément présenté comme «la Mecque du libéralisme», a de fortes chances de voir le jour. En effet, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a de grandes chances d’affronter le 3 novembre prochain Donald Trump candidat à sa propre succession à la Maison-Blanche. Bernie Sanders se présente en position de force, avant le «Super Tuesday», le 3 mars, lorsque 14 Etats américains voteront pour cette primaire démocrate. Mais pour l’heure rien n’est acté. Les autres candidats n’ont pas encore abandonné la course à l’investiture du parti. Et ce, même si des analystes estiment que «l'ascension de

M. Sanders révèle aussi les fractures du parti démocrate, où aucun candidat modéré ne parvient, pour l'instant, à rivaliser avec lui». Mais il n’en demeure pas moins qu’il faut reconnaître qu’il risque de réussir un grand coup. Un socialiste investi par le parti démocrate pour défier un capitaliste pur et dur, personne n’aurait imaginé que cela puisse avoir lieu un jour aux Etats-Unis. Il faut croire que les mentalités évoluent et que la guerre froide qui a opposé durant plusieurs décennies les Américains aux Soviétiques n’est plus qu’un lointain souvenir. Le socialisme n’est, depuis la fin de cette guerre, plus répulsif pour une partie des Américains. Toutefois, le challenge que Bernie Sanders aura à relever s’il venait à être le candidat du parti démocrate pour la présidentielle de novembre prochain, c’est de convaincre tous les Américains de voter pour lui. Du moins, suffisamment d’Américains pour devenir le 46e président des Etats-Unis d’Amérique. Or, si lui croit à sa bonne étoile, au sein de son propre parti des doutes sont émis quant à sa capacité à battre Donald Trump. Mais ce doute ne concerne pas uniquement Bernie Sanders. Car pour les démocrates, la difficulté, au-delà du choix du candidat qui sera en lice pour la présidentielle, est de concocter une stratégie qui puisse en bout de compte renverser, par les urnes s’entend, le président sortant. Une tâche loin d’être aisée. Donald Trump a ses atouts et ne manquera pas de mettre toutes les chances de son côté. «Nous avons mis en place une coalition intergénérationnelle, multiraciale qui ne va pas juste remporter le Nevada, mais qui va balayer le pays tout entier», s'est targué le sénateur candidat devant une marée de militants samedi dernier à San Antonio (Texas). Il sera fixé sur l’efficacité de sa stratégie dès le 3 mars prochain.

Nadia K.