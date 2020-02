6e sommet G5 Sahel de Nouakchott : sÃ©curitÃ© et dÃ©veloppement

La Mauritanie accueillera aujourd'hui les travaux du 6e Sommet ordinaire des Chefs d'Etat du G5 Sahel, pour «évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la sécurité et du développement de la sous-région». En prélude à cette rencontre qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu, la septième session du Conseil des ministres des pays membres du G5 Sahel s’est tenue dimanche à Nouakchott pour préparer les assises des chefs d’Etat.

Lors de ce Sommet, les présidents vont examiner l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation de la Force conjointe et l'adoption de la stratégie de communication de l'institution, ainsi que les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement dans la région. En outre, les chefs d'Etat discuteront du «projet de cadre stratégique sécurité-développement du G5 Sahel, les actions entreprises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019 ainsi que le plan d’action pour 2020 avec en ligne de mire». L'année 2019 a vu la mise en œuvre des projets de développement dans les domaines de l'eau, de la santé et des chaînes de valeurs agropastorales dans chaque pays, ont constaté les ministres. Une attention particulière a été portée aux populations des zones frontalières, en tenant notamment compte des besoins des déplacés et réfugiés. A l'issue de cette rencontre, il sera question aussi que le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en exercice, cède la présidence de l'organisation à son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani. La Mauritanie prendra donc, à partir de cette semaine, la présidence tournante pour une année du G5 Sahel coordonnant la coopération de cinq pays de la sous-région sur «la sécurité et le développement». Egalement, la restructuration du secrétariat permanent du G5 et la mise à jour du plan de renforcement de la force conjointe de l’organisation, seront, a-t-on indiqué, à l'ordre du jour au moment où les attaques terroristes se multiplient.

En effet, la recrudescence des attaques terroristes, impose aux Etats membres un renforcement des actions d’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. «Ceci nous contraint à parer au plus urgent, c’est-à-dire l’arrêt de la violence, tout en délivrant des actions concrètes sur le terrain», explique Sidikou Sambo, secrétaire permanent du G5 Sahel.

Ces actions devraient notamment cibler les pays du secteur des trois frontières Burkina-Niger-Mali. Une zone gravement atteinte ces derniers temps par les attaques terroristes, faisant 4.000 morts dans ces trois pays voisins en 2019, selon les Nations unies et des milliers de déplacés.