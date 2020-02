Brexit : Un solde de tout compte compliquÃ©

Le bras de fer entre Bruxelles et Londres ne faiblit pas. Les détails du futur relationnel constituent la pierre d'achoppement pour parfaire ce divorce qui s'annonce déjà compliqué. Le solde de tout compte est désormais loin d'être atteint. En effet, les Etats membres de l'UE devaient approuver hier le mandat de leur négociateur, Michel Barnier, fixant leurs conditions pour offrir une relation commerciale «sans précédent» au Royaume-Uni, qui aura du mal à les accepter. Ce mandat, fruit des discussions entre les capitales, devra encore être formellement adopté aujourd'hui lors d'une réunion ministérielle. Mais sa finalisation constitue une étape décisive car elle ouvre la voie aux premiers pourparlers, début mars, entre l'UE et le Royaume-Uni, soit un peu plus d'un mois après son départ le 31 janvier. Londres et Bruxelles n'ont que quelques mois d'ici la fin de l'année pour s'entendre sur leur future relation, le temps de la période de transition pendant laquelle les Britanniques continuent d'appliquer les règles européennes. Samedi dernier, le président français, Emmanuel Macron, a émis des doutes sur la possibilité d'un accord global d'ici la fin de l'année. «Je ne suis pas sûr», a-t-il dit. «De toute façon, ça va se tendre car les Britannique) sont très durs», a-t-il mis en garde. Les deux parties se sont engagées, dans une «déclaration politique» signée en fin d'année dernière, à conclure «un partenariat ambitieux», avec «des engagements fermes» garantissant une concurrence «équitable». Cette position commune s'est, cependant, largement distendue depuis. Les Européens restent ouverts à un large partenariat, comprenant un accord commercial sans quotas ni droits de douane. Mais ils ont durci le ton, sous la pression de la France, sur les contreparties réclamées. Craignant plus que tout la concurrence déloyale du Royaume-Uni, ils exigent qu'il continue de respecter certaines règles de l'UE «au fil du temps», en particulier en matière d'aides d'Etat, d'environnement, de droit du travail et de fiscalité. Cette demande, inédite dans un accord de libre-échange, s'explique par la proximité géographique et la forte intégration économique de Londres avec le continent. Elle a déjà été balayée la semaine passée par le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost. «Il est essentiel pour nous de pouvoir établir des lois qui nous conviennent (...) C'est l'objectif même de l'ensemble du projet», a

insisté M. Frost lors d'une intervention récente à Bruxelles.

M. T. et agences