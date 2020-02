RÃ¨glement de la crise libyenne : rÃ©union ministÃ©rielle Ã  la mi-mars en Allemagne

Les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans la recherche d'une solution à la crise en Libye devraient se réunir à nouveau à la mi-mars en Allemagne pour soutenir les efforts en cours pour une réconciliation inter-libyenne, selon une récente déclaration du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, cité par les médias locaux.

Pour donner une chance au processus de paix, il est essentiel que des représentants du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, et ceux du maréchal Khalifa Haftar, se rencontrent «dans les prochains jours», a indiqué M. Maas à la chaîne ZDF.

M. Maas a ajouté que tous les ministres des Affaires étrangères ayant participé à la Conférence internationale sur la Libye, qui s'était tenue le 19 janvier à Berlin, se rencontreront à nouveau à la mi-mars.

Il a aussi assuré que le gouvernement allemand mène des «consultations» sur ce qui peut être fait par l'Union européenne par le biais de sa mission en Libye pour que l'embargo sur les armes à destination de ce pays soit «efficace». Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté le 12 février une résolution approuvant les conclusions de la Conférence internationale sur la Libye qui s'était tenue le 19 janvier dernier à Berlin, sous les auspices des Nations unies, avec la participation de plusieurs pays dont notamment l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, ainsi que les secrétaires généraux de l'ONU et de la Ligue arabe.

La résolution 2510, du Conseil de sécurité, note que le résultat de la Conférence de Berlin visant à soutenir les efforts de réconciliation en Libye, représente «un élément important d'une solution globale» à la situation dans le pays en crise depuis 2011. Les participants à la Conférence de Berlin, y compris les représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, sont convenus de respecter l'embargo sur les armes imposé à la Libye par le Conseil de sécurité et d'œuvrer dans les domaines militaire, économique et politique à la paix en Libye.

La résolution condamne les cas de transgression de la trêve et exige que les parties en Libye s'engagent à un cessez-le-feu durable. Elle se félicite aussi de la nomination de représentants à la Commission militaire mixte 5+5 du gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli et de l'Armée nationale libyenne (ANL), basée dans l'est du pays, et appelle à la poursuite des réunions de la Commission afin de convenir d'un cessez-le-feu permanent, comprenant le mandat d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, la séparation des forces, les mesures de confiance et la création de groupes de travail associés soutenus par l'ONU. Un tel cessez-le-feu n'est, toutefois, pas une «pré-condition» au début du dialogue politique inter-libyen qui doit démarrer mercredi à Genève, selon l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé.

Ces discussions doivent se tenir alors que le président du GNA, Fayez al-Sarraj, est attendu lundi 24 février à Genève, à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Toujours à Genève, les réunions du Comité militaire libyen mixte visant à aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye ont repris jeudi dernier à Genève (Suisse), a fait savoir un porte-parole de l'ONU. Les discussions se tiennent sous les auspices des Nations unies représentées par Ghassam Salamé.

Al Sarraj dénonce l'inaction internationale

Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, a qualifié hier à Genève son adversaire, le maréchal Khalifa Haftar, de «criminels de guerre», dénonçant l'inaction internationale face aux violences dans son pays. «Le monde entier a pu assister à l'escalade des hostilités, aux attaques contre la capitale Tripoli depuis le 4 avril 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu d'action de la communauté internationale», a déclaré Fayez al-Sarraj devant le Conseil des droits de l'homme. Cet appel intervient alors qu'un dialogue politique inter-libyen doit démarrer mercredi (demain) à Genève, sous les auspices des Nations unies. Un dialogue pour lequel Tripoli n'a toutefois pas encore reçu l'invitation, a spécifié aux journalistes le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Taha Syala, également à Genève. Ce dialogue doit inclure des représentants des deux camps libyens et des personnalités invitées par l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, qui devait rencontrer hier Fayez al-Sarraj. En parallèle à ce dialogue politique, deux sessions de pourparlers militaires se sont tenues à Genève afin de parvenir à un cessez-le-feu durable. Devant le Conseil des droits de l'homme, le chef du GNA a dénoncé les «violations flagrantes des droits humains qui se poursuivent et qui ont entraîné le décès de milliers de personnes et le déplacement de centaines de milliers de personnes». «Nous avons demandé à plusieurs reprises à ce que des commissions d'enquête soient établies pour suivre les violations, les déplacements forcés, les détentions arbitraires, les meurtres extrajudiciaires», a-t-il insisté.