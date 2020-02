GhardaÃ¯a : NumÃ©risation de 60 Ã©coles Â« libres Â»

Un effort considérable est consenti pour le développement de l’éducation en Algérie, ce secteur est une priorité nationale. C’est un domaine hautement stratégique qui contribue fortement à définir des valeurs telles que l’identité, la personnalité, l’unité nationale, diversité culturelle et les modèles de développement et d’accès à l’université. C’est aussi un vecteur de liberté et d’épanouissement de la ressource humaine. Pour ces raisons, le système éducatif national focalise les attentes et concentre les espoirs de chacun. C’est ainsi, que le ministère de l’Education nationale a procédé, à la numérisation des élèves poursuivant leur cursus scolaires dans les écoles dites «libres» existantes dans la wilaya de Ghardaïa dans la plateforme du ministère. De ce fait, 60 établissement scolaires « libres » ont bénéficiés de cette numérisation au niveau de cette wilaya, selon les affirmations du directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, Ammar Tibani, qui nous précise, que ces établissement « bénéficient des mêmes que les écoles nationales et privées, d’un bulletin de note comme tous les élèves à travers le territoire national, ils participent à tous les examens comme leur semblables des deux autres systèmes(national et privé), ils participent aux différents concours et surtout, la reconnaissance de leur attestation scolaire et baccalauréat » a-t-il affirmé, soulignant, que « tous les élèves peuvent poursuivre leurs études et avoir l’accès aux universités grâce à cette attestation reconnue et même poursuivre des études à l’étranger avec tout les droits aux même titre que tous les apprenants du territoire national ».



Sur ce fait, Cette décision va permettre à de nombreux parents d’élèves de suivre la scolarité de leurs enfants au même titre que les autres, comme il nous a été précisé, par directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, Ammar Tibani, en marge de la tenue, de la journée internationale de la langue maternelle, organisée dans cette wilaya, en soulignant toutefois, que «Les écoles privés et libres sont des partenaires de l’école publique quant à la généralisation du savoir et la réalisation de l’équité», a-t-il indiqué.



Le ministre de l’Éducation nationale a tenu, ainsi, à ne pas faire le distinguo entre les écoles privées à « but mercantiliste » qui pullulent, notamment à Alger, et les écoles communautaires de Ghardaïa. Au même titre que les premières, celles de la vallée du M’zab sont devenues « parallèles », et complètent le programme officiel émanant du ministère de tutelle, que les élèves suivent régulièrement dans les écoles publiques. Sachant que ces écoles, comme celle d’Ennahda à El-Atteuf, fondée en 1932, sont financées par la communauté, les actions de bien faisances des particuliers et du mouvement associative, qui contribuent à l’édifice des établissements, le payement des enseignants et des directeurs d’écoles. « Ce qui différencie c’est que les directeurs ne bénéficient pas des graduations du ministère » exilique le directeur de l’éducation.



Pour ce qui est de la frange qui adhère à ces écoles, M. Tibani, nous indique que généralement, « ils sont issues des familles démunies et que c’est de leurs propre choix ».



Même si elles ne bénéficient d’aucune aide de l’État et ne sont soumises à aucun agrément, ces écoles assurent la formation de la frange féminine qui se limité autre fois au niveau 4ème année primaire. « Ces écoles occupent les premières places dans les examens du baccalauréats. Ils sont aussi permet aux filles de poursuivre leurs scolarité contrairement au temps passé ».



Pour assurer la continuité de ce système dans cette wilaya, son directeur de l’éducation, Ammar Tibani nous a déclaré : «Je poursuivrai les efforts, en mettant mon expérience au service des élèves des trois paliers de cette belle région. Je m’engage, par ailleurs, à ne ménager aucun effort pour hisser le taux de réussite de la wilaya de Ghardaïa au baccalauréat.» a-t-il conclu.



Kafia Ait Allouache