Ahmed Rezzak, dramaturge et metteur en scÃ¨ne Ã  El Moudjahid:En quÃªte de symbiose avec le public

Khatini, pourquoi un tel titre ?

« Khatini » ou plutôt « ce n’est pas moi » est une forme d’éducation chez nous qui commence entre frères et sœurs face à leurs responsabilités dans la famille pour devenir une forme d’éducation à l’école et se transforme en une norme une fois adulte... surtout en devenant responsable ça devient la monnaie courante et la réponse de toute une génération qui comme dans le spectacle sont les enfants de "machi houa" (ce n’est pas lui)... en résumé ça donne ce n’est pas moi fils de ce n’est pas lui... c’est le résultat de toute une décennie d’impunité qui donne naissance à l’injustice.

Peut-on considérer Khatini est la fin d’une trilogie qui suit et boucle Torchaka et Kechrouda ?

Sincèrement je travaille sans compter ou savoir quand je travaille ...je ne perçois pas le travail par cette norme ou forme de trilogie... le public pour notre équipe a toujours été là...même avant Torchaka… et généralement le grand complet. Notre équipe travaille surtout pour le public.

Par rapport à l’ensemble de vos pièces, où se situe Khatini, sur les deux voletsécritures et mis en scène ?

Khatini est sûrement un pas en avant ...on doit évoluer sur tous les plans malgré les contraintes. On doit s’inscrire dans l’évolution de la société. Beaucoup pensent que nous écrivons la conjoncture et mettons en scène l’actualité. C’est plus profond que cela. Nous ne sommes pas le journal de la société… nous sommes le miroir de ces sentiments profonds ; pas les historiens de ces événements. Le théâtre est par excellence comme tout art sincère le témoin de l’humanisme dans toute sa profondeur pas un narrateur de faits divers. Les objets ou outils de mise en scène ou d’écriture peuvent êtres d’actualité mais dans le fond ça traite des soucis humain, où le public se reconnait quel que soit son âge… son statut social.

Souvent dans vos pièces on voit les différents genres théâtrales dans le même

spectacle, entre comédie, tragédie, drame et mélodrame, vous vous situez où ?

Je me situe dans ce qu’il faut pour l’acte... pas seulement pour le spectacle ou la pièce théâtrale. De nos jours, le public est devenus plus que jamais exigent partout dans le monde. Le théâtre doit travailler le détail du détail plus que le cinéma ou la télévision, car le public est là en face. Lorsqu’on est à l’écran on le voit pas sortir quand ça lui plais pas mais sur scène... moi personnellement quand un seul spectateur quitte la salle ça me donne à réfléchir ! D’où chaque instant sur scène est un instant à part qui réclame l’émotion qu’il faut et qui peut s’inscrire dans le temps et l’espace dans le genre qui convient l’action.

On dit que dans une pièce de théâtre que le texte est un prétexte, un moyen qui justifie une mise en scène, une deuxième écriture scénique, vous êtes plutôt verbe où bien action physique et corporel ?

Sur ce plan je peux vous confirmer que tous mes textes font peur aux comédiens ! Vous pouvez leurs demander. Ils ont toujours peur du fiasco, puisque ou ça passe dans des normes artistiques plus ou moins valable ou ça passe pour un navet extraordinaire. A un millimètre entre la réussite et le fiasco total. Et c’est seulement l’action qui donne un sens aux verbes, c’est le corps qui donne un sens à l’action et le comédien est l’essence même de toute réussite. Par contre le texte, c’est juste un prétexte pour faire agir le comédien et lui faire avouer ses profond sentiments en gestualité en verbes et en expressions.

Que peut rajouter un metteur en scène au texte que lui-même écrit ?

Un metteur en scène peut rajouter à son texte un public s’il est sincère avec ce qu’il écrit et ce qu’il fait.

Dans différents passages de khatini nous avons remarqué l’utilisation de quelques mots inhabituels à notre société conservatrice. Vous n’aviez pas eu peur de la réaction du public, sachant que la pièce « UBU ROI » d’Alfred Jarry a été trop critiqué au début du 20ème siècle par sa société, qu’en dites-vous ?

Je suggère, je ne nomme pas les choses. J’aime beaucoup être correct et éviter les nouvelles normes du "marketing buzz" et provocation. Je préfère rester dans le côté poli et surtout que je n’ai nullement pas besoin de le faire. Etant donné que c’est une éducation en moi et un principe...frôler la limite,mais ne jamais la dépasser. Point de vue justesse pas liberté…le reste de marketing.

Beaucoup de critiques vous considèrent d’une approche d’un mélange de style entre Alloula dans sa dramaturgie et Medjoubi coté direction art de l’acteur, que pensez-vous ?

Sincèrement ces deux grandes personnalités Alloula et Medjoubi sont et comme tant d’autres, les idoles qui m’ont de loin encouragé tout petit à choisir ce domaine ou plutôt à y résister et terminer, puisque le choix étais déjà fait. Le comble de notre génération et que nous avons été trahis très jeunes. Nos idoles ont été assassinées et on continue à nous assassiner, aussi avec une dizaine d’années de combat, sur des scènes meurtri avec des salles vides et interdites. Alloula je l’ai connu à travers ces œuvres que je respecte beaucoup. Azzedine je l’ai côtoyé et porté sur mes épaules pour l’accompagner à sa dernière demeure.

Un dernier mot au public…

Nous avons un pacte, un serment. Une forme de mot de passe que beaucoup ignorent. C’est de cœur à cœur qu’un humain parle à un autre, et c’est ce qui arrive entre nous et le public.

Entretien réalisée par :Sihem Oubraham