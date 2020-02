Hydrocarbures: Acquisition de trois mÃ©thaniers pour renforcer l'approvisionnement en produits raffinÃ©s et GPL

.Lors de sa visite de travail et d'inspection à des installations relevant du secteur énergétique à Alger dans le cadre des célébrations commémoratives du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, le Premier ministre accompagné d'une importante délégation de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier N 37 de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au niveau du port d'Alger, où il procédé à l'inauguration de trois méthaniers.Se félicitant de cette nouvelle acquisition, M. Djerad a souligné

l'intérêt de se doter de ce type de moyens de transport acquis sur fonds propres par Hyproc Shipping Company, filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport des hydrocarbures ."Il s'agit là d'un accomplissement important et d'un grand investissement

via des financements algériens sans recours à des crédits", a-t-il affirmé.Il s'agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-on indiqué. Commandés auprès d'un chantier naval chinois, les deux méthaniers gaziers ont coûté chacun 36,4 millions de dollars. Le "Hassi Berkine" a été

commandé fin 2016 et le "Hassi Touareg" a été commandé en février 2018. Quant au méthanier pétrolier "In Ecker", d'un coût de près de 40 millions de dollars, il a été commandé au niveau d'un chantier naval sud coréen. Selon les responsables présents à cette cérémonie, ces nouvelles acquisitions permettent notamment de sécuriser les approvisionnements nationaux ne produits pétroliers, de se prémunir du risque de fluctuation des taux d'affrètement, de réduire les transferts des frets en devises étrangères et de créer 200 emplois directs et près de 300 emplois indirects.Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que les capacités nationales gazières et pétrolières "sont nécessaires", ajoutant que l'Etat souhaite également s'orienter vers une nouvelle phase où l'énergie solaire vient en complément des énergies conventionnelles.Il a également souligné l'intérêt pour le pays "de maitriser ses capacités et bénéficier des intérêt

s de ces capacités" à travers une indépendance au niveau de l'ensemble de ses activités économiques.

Evoquant la célébration du 24 février, il a noté la signification importante de cette date dans l'histoire de l'Algérie.

A cette occasion, le Premier ministre a également tenu à saluer l'ensemble des cadres, des ingénieurs et des travailleurs de Sonatrach ainsi que l'ensemble des travailleurs du secteur énergétique algérien.A noter que le Premier ministre effectue au cours de la même journée en visite de travail au niveau de la Raffinerie de Sidi Rezine (Alger) dans le cadre de l'inauguration des unités de production de cette raffinerie après l'achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019.M. Djerad se rendra par la suite à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla)

dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection, notamment pour l'inauguration du complexe "ZCINA". Il s'agira également pour le Premier ministre d'honorer des équipes, au niveau de la base "Irara" de Sonatrach, ayant contribué à l'extinction d'un feu au niveau d'un puits de réinjection de gaz, survenu janvier dernier. (APS)